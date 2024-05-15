Türkiye - Japonya TRT Spor Yıldız CANLI İZLE 🔴⚪ Türkiye - Japonya kadın voleybol maçı TRT Spor Yıldız HD, donmadan canlı yayın izle

Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız kanalı, Türkiye - Japonya voleybol maçını naklen yayınlayacak. Maçın başlamasına kısa bir süre kala, sporseverler TRT Spor Yıldız canlı yayın ekranına yoğun ilgi gösteriyor.
Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız kanalı, Türkiye - Japonya voleybol maçını naklen yayınlayacak. Maçın başlamasına kısa bir süre kala, sporseverler TRT Spor Yıldız canlı yayın ekranına yoğun ilgi gösteriyor.
TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Milletler Ligi 1. haftada oynanacak Türkiye Japonya maçı 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/ adresinden takip edebilirsiniz.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
🔴 15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
🔴 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
🔴 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
🔴 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz