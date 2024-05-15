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Türkiye - Japonya TRT Spor Yıldız CANLI İZLE 🔴⚪ Türkiye - Japonya kadın voleybol maçı TRT Spor Yıldız HD, donmadan canlı yayın izle

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Japonya ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi'ni zirvede tamamlayan Filenin Sultanları, bu yıl ilk kez bir organizasyona son şampiyon unvanıyla katılıyor. Bu önemli karşılaşma, sporseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. İşte Türkiye - Japonya maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:17 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:17
Türkiye - Japonya TRT Spor Yıldız CANLI İZLE 🔴⚪ Türkiye - Japonya kadın voleybol maçı TRT Spor Yıldız HD, donmadan canlı yayın izle

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Maçı canlı izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız kanalı, Türkiye - Japonya voleybol maçını naklen yayınlayacak. Maçın başlamasına kısa bir süre kala, sporseverler TRT Spor Yıldız canlı yayın ekranına yoğun ilgi gösteriyor.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi 1. haftada oynanacak Türkiye Japonya maçı 15 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/ adresinden takip edebilirsiniz.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

🔴 15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

🔴 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

🔴 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

🔴 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

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