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Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray kaç kez şampiyon oldu, kaç kupa kazandı?

Fenerbahçe'de haziran ayında düzenlenecek olan başkanlık seçimi yarışına Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım düzenlediği geniş ve görkemlli basın toplantısıyla adaylığını resmen duyurdu ve "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum" dedi. Ancak kendisi Galatasaray'ın başarısına tanıklık etmesiyle de ön plana çıkıyor ve sarı kırmızılılar bu konuyu gündeme getirmeyi ihmal etmediler. Peki, Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 14:44 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 14:44
Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray kaç kez şampiyon oldu, kaç kupa kazandı?

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin gündemlerinden biri de olağan genel kurul. Mevcut başkan Ali Koç'un göreve talip olmasının ardından Aziz Yıldırım da dün koltuğa geçebilmek adına basın toplantısı düzenledi. Projelerini, hedeferini ve vaatlerini anlattı. Jose Mourinho ile anlaştığını söylemesi ise gündeme bomba gibi düştü. Bu durum herkesi heyecanlandırdı. Ancak Galatasaraylı taraftarlar Aziz Yıldırım dönemini kazandıkları kupalarla hatırlıyor. Peki, Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? İşte detaylar...

Galatasaray tribünlerinde Aziz Yıldırım için şampiyonluk pankartı asılmıştıGalatasaray tribünlerinde Aziz Yıldırım için şampiyonluk pankartı asılmıştı

"GALATASARAY HİKAYEYDİ"

Aziz Yıldırım dünkü basın toplantısında Galatasaray ile ilgili olarak; "Benim olduğum dönemde Galatasaray falan hikayeydi" ifadelerini kullanmıştı. O sözlerin ardından sarı kırmızılılar da sosyal medyada gündem oluşturarak Yıldırım döneminde kazandıkları kupaları tek tek paylaştılar.

🏆10 Süper Lig Kupası
🏆6 Türkiye Kupası
🏆5 Türkiye Süper Kupası
🏆1 UEFA Kupası
🏆1 UEFA Süper Kupası

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