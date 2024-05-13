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Jose Mourinho Fenerbahçe'ye dünya yıldızını getiriyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gündem teknik direktör değişikliği. İsmail Kartal ile yollarını ayıracak olan sarı lacivertlilerde tek hedef Jose Mourinho! Kanarya, Portekizli teknik adamı ikna etmesi halinde bir dünya yıldızını da kadrosuna katmış olacak. İşte Jose'nin yanında getireceği o isim...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 11:40 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 11:40
Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

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Fenerbahçe'de yönetim, genel kurula kadar çok ses getirecek iki bombayı patlatmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Başkanlık koltuğunda 6 yılı geride bırakan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir durum olmazsa aday değilim" demişti. Ancak Ali Koç, kararını değiştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

BRANCO HIZLANDI

Başkan Ali Koç, önceki gün başkan adayı Sadettin Saran ile görüştükten sonra yeniden aday olduğunu açıkladı. Göreve devam etmesi beklenen sportif direktör Mario Branco hemen yeni sezon çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

İSMAİL KARTAL GİDİYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yüzden sarı-lacivertli takım için öncelik yeni bir teknik adam bulmak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

JOSE İLE İLK TEMASI KURMUŞTU

Branco, vatandaşı olan Jose Mourinho ile ilk teması geçtiğimiz günlerde kurmuştu. Portekizli sportif direktör, tecrübeli teknik adama Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini iletmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Fenerbahçe'nin sportif direktörü, Ali Koç'un adaylığını duyurmasının ardından dünyaca ünlü teknik adama ilk resmî teklifi sunmak için kolları sıvadı. Yani sarı-lacivertli kulüpte, Jose Mourinho işi ciddileşti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında AS Roma'dan ayrılmıştı. Bir an önce hocalığa dönmek isteyen Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan ilgi var. Ancak Fenerbahçe, iyi bir projeyle deneyimli teknik adamı ikna etmeye kararlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Adaylık sürecinde Mourinho ile görüşen ve belli bir aşama kaydeden Sadettin Saran'ın da yönetime bu konuda yardımcı olmak için devreye gireceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Branco'nun, 61 yaşındaki teknik direktör ile yapacağı görüşmelerde maddi konulara kadar ilerlemesi halinde, Ali Koç'un, Mourinho ile bizzat görüşeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

TARAFTARI HAVAYA SOKACAK YILDIZ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongreye kadar taraftarı havaya sokacak dünyaca ünlü bir yıldızın işini bitirmeyi planlıyor. Listede önemli adaylar olsa da bir isim ön plana çıkmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

LUKAKU SÜRPRİZİ

Bu isim Romelu Lukaku... Chelsea, bonservisine sahip olduğu 30 yaşındaki forveti kadroda düşünmüyor. Lukaku geçen sezonu İnter'de kiralık geçirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Dünyaca ünlü golcü, bu sezon ise Mourinho sayesinde AS Roma'ya kiralanmıştı. İtalya Serie A ekibi, deneyimli oyuncuyu kadroda tutmayı planlamıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

BRANCO MASAYA OTURACAK

Mario Branco bu transfer için de çalışmalara başladı. Portekizli futbol adamı, Lukaku'nun menajeri Sebastien Ledure ile masaya oturup oyuncunun bu transferle ilgili görüşünü alacak. Eğer toplantı olumlu geçerse, Chelsea ile pazarlıklar başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Eğer Jose Mourinho ile söz kesilirse, Portekizli teknik adam da Lukaku'yu ikna etmek için Fenerbahçe'nin kozu olabilir. Gerek Mourinho gerekse Lukaku ile ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

Bu nedenle Maviler'in bir kez daha kiralama seçeneğine razı olma ihtimali yüksek görünüyor. Ali Koç bu transfer için Chelsea'nin sahibi Tod Boehly ile masaya oturabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

İngiliz basını, Chelsea'nin iki sezonluk kiralamadan sonra Romelu Lukaku'yu bonservisiyle göndermeye öncelik verdiğini yazdı. Fanatik'in haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri dışında 40 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılayacak bir takım yok.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

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