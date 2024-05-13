Jose Mourinho Fenerbahçe’ye dünya yıldızını getiriyor!

İSMAİL KARTAL GİDİYOR Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu yüzden sarı-lacivertli takım için öncelik yeni bir teknik adam bulmak.





JOSE İLE İLK TEMASI KURMUŞTU Branco, vatandaşı olan Jose Mourinho ile ilk teması geçtiğimiz günlerde kurmuştu. Portekizli sportif direktör, tecrübeli teknik adama Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini iletmişti.





Fenerbahçe'nin sportif direktörü, Ali Koç'un adaylığını duyurmasının ardından dünyaca ünlü teknik adama ilk resmî teklifi sunmak için kolları sıvadı. Yani sarı-lacivertli kulüpte, Jose Mourinho işi ciddileşti.





Portekizli çalıştırıcı, ocak ayında AS Roma'dan ayrılmıştı. Bir an önce hocalığa dönmek isteyen Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan ilgi var. Ancak Fenerbahçe, iyi bir projeyle deneyimli teknik adamı ikna etmeye kararlı.



