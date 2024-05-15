Yepyeni Trabzonspor geliyor! Abdullah Avcı istedi, yönetim gaza bastı... 17 oyuncu ayrılabilir

Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Trabzonspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bordo mavilileri 3 puana götüren golleri Paul Onuachu ve Thomas Meunier attı. Nijeryalı futbolcu sezon başından bu yana 14 kez fileleri sarsma başarısı gösterirken sakatlanmaması halinde de gol krallığına aday olabileceğini bir kez daha ispat etti. Belçikalı yıldız da geldiği günden bu yana asistleri ile gündemdeydi. İlk kez ağları havalandırarak tabelayı değiştirdi. Abdullah Avcı ve öğrencileri sezonun son dış saha maçında en yakın rakibi Başakşehir ile karşılaşacak ve karşılaşmadan en az beraberlikle ayrılması halinde üçüncülüğü garantileyecek.

Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başkan Ertuğrul Doğan'a liste vererek alınmasını istediği oyuncuları sunmuştu. Bordo mavililer sürece çok hızlı başladı ve bazı oyuncular imza aşamasına geldi. Ayrıca gitmesi muhtemel bazı futbolcular konusunda da görüşmeler yapılıyor. Bunun yanında bonservisiyle gönderilecek, kiralık kontratı uzatılmayacak ve sözleşmesi bitecekler de söz konusu. İşte detaylar...