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Yepyeni Trabzonspor geliyor! Abdullah Avcı istedi, yönetim gaza bastı... 17 oyuncu ayrılabilir

Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğünü garantilemek için bu hafta sonunda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak ve işini son haftaya bırakmamak amacında. Kupa maçında da moralli çıkmayı hedefleyen bordo mavililerde transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor ve belirleyici rol oynayacaklar. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 20:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 20:44
Yepyeni Trabzonspor geliyor! Abdullah Avcı istedi, yönetim gaza bastı... 17 oyuncu ayrılabilir

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Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Trabzonspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bordo mavilileri 3 puana götüren golleri Paul Onuachu ve Thomas Meunier attı. Nijeryalı futbolcu sezon başından bu yana 14 kez fileleri sarsma başarısı gösterirken sakatlanmaması halinde de gol krallığına aday olabileceğini bir kez daha ispat etti. Belçikalı yıldız da geldiği günden bu yana asistleri ile gündemdeydi. İlk kez ağları havalandırarak tabelayı değiştirdi. Abdullah Avcı ve öğrencileri sezonun son dış saha maçında en yakın rakibi Başakşehir ile karşılaşacak ve karşılaşmadan en az beraberlikle ayrılması halinde üçüncülüğü garantileyecek.

Diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Başkan Ertuğrul Doğan'a liste vererek alınmasını istediği oyuncuları sunmuştu. Bordo mavililer sürece çok hızlı başladı ve bazı oyuncular imza aşamasına geldi. Ayrıca gitmesi muhtemel bazı futbolcular konusunda da görüşmeler yapılıyor. Bunun yanında bonservisiyle gönderilecek, kiralık kontratı uzatılmayacak ve sözleşmesi bitecekler de söz konusu. İşte detaylar...

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Trabzonspor 2024-2025 sezonunda şampiyon olabilmek adına kolları sıvadı. Başkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın birlikte yürüttüğü operasyonda bugüne kadar anlaşılan futbolcular mevcut. Hatta Doğan geçtiğimiz günlerde A Spor canlı yayınına bağlanarak müjdeyi vermiş ve sezon sonunda imzaları atmak istediklerini belirterek; "Şubat ayından bu yana transferde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an itibarıyla 4 oyuncunun transferini bitirdik. Buna 3 ismi daha ekleyebiliriz. Bu hafta da bir futbolcu ile görüşeceğiz" dedi.

ZORLU SÜREÇ BEKLİYOR

Bordo mavili ekip her ne kadar kadrosuna oyuncu katsa da kontenjan sorununu ortadan kaldırmak zorunda. Bunu da satış yaparak veya göndererek gerçekleştirebilir. Şu anda çok fazla yabancısı bulunan Karadeniz temsilcisinde Türk futbolcularla birlikte çok sayıda gitmesi muhtemel isim yer alıyor. Eğer istenen sonuç alınabilirse hem gelir hem de sınır uygunluğu sebebiyle taşlar yerine oturmuş olacak.

TEKLİF BEKLENİYOR

Futbol hayatında Trabzonspor'dan başka takımda forma giymeyen Uğurcan Çakır'ın birkaç yıldır gündemde olan transferinin artık gerçekleşmesi bekleniyor. Başkan Doğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli elidivene bu konuda söz verdiklerinin altını çizerek ayrılığa da göz kırptı. Uğurcan ile ilgili olarak en son Celtic'in adı geçiyordu.

Menajeri de yaptığı açıklamada; "Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var. Kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin bizle bağlantıya geçtiği doğrudur. Resmi bir şey geldikten sonra bunu konuşmak daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

EREN DE GİDEBİLİR

Abdullah Avcı döneminde transfer edilen futbolcular arasında yer alan Eren Elmalı için geçtiğimiz sezon Nantes'in bir ilgisi vardı. Fransız temsilcisi kendisindne vazgeçmiş değil. Ancak yönetimin beklediği bonservis seviyesi yakalanabilirse gitmesine izin verilecek. Ücretin 7-8 milyon eurodan aşağı olmaması bekleniyor.

STOPERLERE VEDA

Trabzonspor'un bu sezon en çok dertli olduğu mevkilerden biri stoper. Bir türlü istikrar ve uyum yakalanamaması üzerine Mendy bu bölgeye çekilmişti. Joaquin Fernandez ve kiralık Filip Benkovic ile yollar ayrılacak. Hırvat stoperin kiralık anlaşması sona ererken İspanyol futbolcu ise talibi çıktığı an gönderilecek.

PEPE İLE DEVAM EDİLMEYEBİLİR

Sezon başında Nenad Bjelica döneminde kadroya dahil edilen Nicolas Pepe'nin durumu da halen netleştirilmedi ancak şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri çok da karşılamış değil. Maaşının da yüksekliği nedeniyle takımdan ayrılabilir. 21 karşılaşmada 5 gol atan 28 yaşındaki yıldız, 2 de asist yapsa da taraftarların gözüne girmeyi başaramadı.

MEHMET AYDIN ALMANYA'YA

Yine sezon başı kiralanan futbolcular arasında bulunan Mehmet Can Aydın bir ara herkesin beğenisini kazansa da devamını getiremedi. Gurbetçi oyuncu Thomas Meunier'in gelmesiyle formasını da unuttu. Yerine yeni bir isim bakılıyor. Schalke 04'e geri dönecek.

ORTA SAHAYA REVİZYON

Karadeniz ekibinde en fazla değişim orta sahada yaşanacak. Berat'ın kiralık kontratı bitiyor. Şu an durumu belli değil ancak ya bonservisinin alınması gerekiyor ya da milli futbolcunun kontratını kulübüyle feshetmesi. Ettifaq başkanı Takvim'e yaptığı açıklamada Berat için teklifler olduğunu söylemişti. Bakic'in kadroda kalması beklenmiyor. Kiralanabilir veya sözleşmesi feshedilebilir. Göktan Gürpüz için ise kampta durumuna karar verilecek ancak yıldız oyuncu sayısının fazla olması ona bir kirlanama kapısı açabilir. Çok önemli ve yüksek bonservisli bir teklif gelmedikçe Trezeguet'in kalmasını isteyen Abdullah Avcı, Orsic'in de kiralanmasını veya tapusuyla gönderilmesi konusunda rapor verebilir. Hırvt kanat oyuncusunun gelecek sezon takımdaki yeri garanti değil.

İNGİLİZLER YÜKSEKTEN UÇUYOR

Onuachu'da ise Soto katı tutumunu sürdürüyor. Hedefleri 15 milyon euro olsa da Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi bu parayı vermektne yana değil. Farklı alternatifler için araştırmalara başladı.

KİRADAN DÖNENLER SORUN

Trabzonspor'da kontratı sona erecek Flavio ile yola devam edilmeyecek. Ayrıca kiralanan isimlerden kulüp bulması istenecek. Sezon başında alınan Kourbelis ve Teklic için ülkesinden talip çıkabilir. Eğer olmazsa yine Süper Lig'e kiralanabilirler. Maxi Gomez'in yaşadığı sıradışı şanssızlık soınrası nereye gideceği henüz meçhul. Lahtimi'nin yüzde 75'lik resmi maç baremini aşması sonrasında görüşmelerin yapılması ve transferin gerçekleştirilmesi gündemde. Faslı kanat büyük ihtimalle seneye takıdma olmayacak.

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