Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray final maçlarında hata yapmıyor!

SAHASINDA 10'DA 10 YAPTI

17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 2 beraberlikten 1'i Fenerbahçe'ye karşıydı. Galatasaray bu maçlarda 46 gol atarken sadece 7 gol yedi. Evindeki maçlarda ise 10'da 10 yaptı.