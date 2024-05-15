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Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray final maçlarında hata yapmıyor!

Son 40 yılda 17 kez şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, bu maçların tamamında şampiyonluk ipini göğüsledi. 17 finalde 15 galibiyet elde eden Aslan 46 gol atarken 7 gol yedi.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray final maçlarında hata yapmıyor!

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Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde son 2 haftaya giren Galatasaray, şampiyonluğa artık çok yakın...

99 puanlı Aslan, pazar günü karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında 1 puan alması durumunda Süper Lig'deki 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-Kırmızılılar, son 40 yıla bakıldığı zaman şampiyonluk maçlarını kayıpsız geçiyor.

Son 40 yılda 17 kez şampiyonluk maçına çıkan Cimbom, bu maçların hepsinde şampiyonluğunu ilan etti.

SAHASINDA 10'DA 10 YAPTI
17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 2 beraberlikten 1'i Fenerbahçe'ye karşıydı. Galatasaray bu maçlarda 46 gol atarken sadece 7 gol yedi. Evindeki maçlarda ise 10'da 10 yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, rakipleriyle oynadığı 10 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 5 gol gördü. Galatasaray, Fenerbahçe'yi de mağlup ederek son 40 yılda 18. şampiyonluk maçını da kazanmanın peşinde.

Galatasaray, 'Mayıslar bizimdir' söylemini derbi maçını kazanarak yeniden dillendirmek istiyor.

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