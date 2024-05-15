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Son dakika haberi! Galatasaray'da tam 16 futbolcu ayrılacak... Aslan'da köklü revizyon yolda

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlamasına birkaç gün uzakta olan Galatasaray, mutlu sona ulaşabilmek için ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenmek istiyor. Sarı kırmızılılar beraberliğin yetmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmak amacında. Ayrıca transferde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılacak isimler konusunda Okan Buruk'un raporu bekleniyordu. Tam 16 futbolcu yaz aylarında Florya'dan uçabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 18:02 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 18:03
Son dakika haberi! Galatasaray’da tam 16 futbolcu ayrılacak... Aslan’da köklü revizyon yolda

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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gündemden düşmüyor. Bir yandan şampiyonluğa hazırlanan Cimbom diğer yandan da gelecek senenin adımlarını atıyor. Başkan Dursun Özbek, Süheyl Batum'a karşı vereceği seçim savaşından galip gelerek görevini sürdüreceğine inanıyor. Bunun için de çok sayıda transfer görüşmesi ve temas gerçekleştiriliyor. Okan Buruk ile de anlaşan Özbek, gelecek rapora göre alımını yapacağı futbolcuların imzaya gelmesi adına hamlelerine hız verecek.

Takımda gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular yaz aylarının çerçevesini belirleyecek. Çünkü TFF'nin belirlediği yeni yabancı sayısı kuralına hazırlanılması gerekiyor. Kontenjan boşaldıkça yeni isimlere yer açılacak. Liste ise kabarık. Tam 16 yolcu var. Türk oyuncuların da yer aldığı grubun tamamı ayrılırsa büyük bir revizyon gerçekleşmiş olacak.

33.6 MİLYON EURO HARCANDI

Galatasaray 2023-2024 sezonunda tam 33.6 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirdi. Gelen futbolcuların yaş ortalaması 24.1 olurken toplam piyasa değerleri ise 194.28 milyon euro olarak değerlendirildi. En yüksek ücret ise 10 milyon euro ile Mauro Icardi'ye ödendi. Satışlardan ise 53 milyon euro civarında gelir elde edildi. En yüksek bedelle gönderilen isim Bayern Münih'e satılan Sacha Boey oldu. Fransız futboclu tek başına 30 milyon euroluk katkı sağladı.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENİYOR

Galatasaray'da bazı futbolculardan elde edilecek bonservis geliri, yeni yıldızların alınmasında kullanılacak. Takımda performansları ile ön plana çıkan isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Ayrıca yine Barış Alper Yılmaz konusu da oldukça sıcak. Talipleri giderek artıyor. Son maçta 1 gol atıp 1 de asist yaparak kendisini kanıtladı. Victor Nelsson ile Davinson Sanchez ise savunmaya ördükleri duvarla birlikte çok sayıda takımı peşinden koşturuyor. Sergio Oliveira, Wilfred Zaha ve Tete için de teklifler olursa kolaylık sağlanacak.

KİRALIKLARA VEDA

Okan Buruk Hakim Ziyech haricindeki tüm kiralık oyuncuları gönderme kararı aldı. Faslı futbolcunun geçtiğimiz günlerde kalacağını duyuran başarılı çalıştırıcı, Aurier, Vinicius ve Ndombele'den vazgeçti. Yerlerine yeni futbolcular alınacak. Ayrıca kiradan dönen Zaniolo sakatlığını atlattığı andan itibaren satılmak isteniyor. Sözleşmesinin son senesini PSV'de geçiren Patrick van Aanholt ile de sözleşme imzalanmayacak. Leo Dubois için karar Okan Buruk'ta ancak hedef iyi bir yıldız veya adayı bulmak. Yusuf Demir, Mathias Ross ve Cicaldau gelir beklenen diğer foyuncular.

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