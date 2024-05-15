Son dakika haberi! Galatasaray’da tam 16 futbolcu ayrılacak... Aslan’da köklü revizyon yolda

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gündemden düşmüyor. Bir yandan şampiyonluğa hazırlanan Cimbom diğer yandan da gelecek senenin adımlarını atıyor. Başkan Dursun Özbek, Süheyl Batum'a karşı vereceği seçim savaşından galip gelerek görevini sürdüreceğine inanıyor. Bunun için de çok sayıda transfer görüşmesi ve temas gerçekleştiriliyor. Okan Buruk ile de anlaşan Özbek, gelecek rapora göre alımını yapacağı futbolcuların imzaya gelmesi adına hamlelerine hız verecek.
Takımda gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular yaz aylarının çerçevesini belirleyecek. Çünkü TFF'nin belirlediği yeni yabancı sayısı kuralına hazırlanılması gerekiyor. Kontenjan boşaldıkça yeni isimlere yer açılacak. Liste ise kabarık. Tam 16 yolcu var. Türk oyuncuların da yer aldığı grubun tamamı ayrılırsa büyük bir revizyon gerçekleşmiş olacak.
33.6 MİLYON EURO HARCANDI
Galatasaray 2023-2024 sezonunda tam 33.6 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirdi. Gelen futbolcuların yaş ortalaması 24.1 olurken toplam piyasa değerleri ise 194.28 milyon euro olarak değerlendirildi. En yüksek ücret ise 10 milyon euro ile Mauro Icardi'ye ödendi. Satışlardan ise 53 milyon euro civarında gelir elde edildi. En yüksek bedelle gönderilen isim Bayern Münih'e satılan Sacha Boey oldu. Fransız futboclu tek başına 30 milyon euroluk katkı sağladı.
YÜKSEK BONSERVİS BEKLENİYOR
Galatasaray'da bazı futbolculardan elde edilecek bonservis geliri, yeni yıldızların alınmasında kullanılacak. Takımda performansları ile ön plana çıkan isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Ayrıca yine Barış Alper Yılmaz konusu da oldukça sıcak. Talipleri giderek artıyor. Son maçta 1 gol atıp 1 de asist yaparak kendisini kanıtladı. Victor Nelsson ile Davinson Sanchez ise savunmaya ördükleri duvarla birlikte çok sayıda takımı peşinden koşturuyor. Sergio Oliveira, Wilfred Zaha ve Tete için de teklifler olursa kolaylık sağlanacak.