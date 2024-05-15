Son dakika haberi! Galatasaray’da tam 16 futbolcu ayrılacak... Aslan’da köklü revizyon yolda

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gündemden düşmüyor. Bir yandan şampiyonluğa hazırlanan Cimbom diğer yandan da gelecek senenin adımlarını atıyor. Başkan Dursun Özbek, Süheyl Batum'a karşı vereceği seçim savaşından galip gelerek görevini sürdüreceğine inanıyor. Bunun için de çok sayıda transfer görüşmesi ve temas gerçekleştiriliyor. Okan Buruk ile de anlaşan Özbek, gelecek rapora göre alımını yapacağı futbolcuların imzaya gelmesi adına hamlelerine hız verecek.

Takımda gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcular yaz aylarının çerçevesini belirleyecek. Çünkü TFF'nin belirlediği yeni yabancı sayısı kuralına hazırlanılması gerekiyor. Kontenjan boşaldıkça yeni isimlere yer açılacak. Liste ise kabarık. Tam 16 yolcu var. Türk oyuncuların da yer aldığı grubun tamamı ayrılırsa büyük bir revizyon gerçekleşmiş olacak.