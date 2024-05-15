’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Yine Koç'un Yıldırım'ı eleştirdiği en büyük nokta, panik transferleri ve yaşlı oyuncuların takıma takviye edilmesiydi. Mevcut yönetimin de her sezon aynı stratejiyi izlemesi, Yıldırım'ın elini güçlendiren nedenlerden biri.

GÖZLER TRANSFERLERDE Aziz Yıldırım'ın takımın başına Mourinho'yu getirecek olması, taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda. "Mourinho kimi isterse alacağız" diyen Yıldırım, taraftarları büyük hayallere sürüklerken, takımdan gidecek isimler de önem kazanmış durumda.

AYRILACAK İSİMLER NETLEŞİYOR Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde olan milli yıldızın, Mourinho'nun gelmesi halindeki düşüncesinin ne olacağı bilinmiyor.

Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüksek bonservis geliri beklediği Jayden Oosterwolde de Jose'nin İtalya'dan tanıdığı bir isim. Hollandalı futbolcu da yeni teknik adamın gelmesini bekleyebilir.