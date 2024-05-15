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'Aziz'silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Fenerbahçe'de gündem başkanlık seçimleri. Aziz Yıldırım'ın aday olmasının ardından camiaya yeni bir heyecan gelirken, Jose Mourinho müjdesi gündeme 'yıldırım' gibi düştü. Takıma gelecek isimler kadar gönderilecekler de merak edilirken, Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde 3 ismi direkt olarak göndereceği belirtildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:42 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 15:08
’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

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Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, adaylığını duyurmasının ardından gündemi belirledi. 9 Haziran'da yapılacak seçimde yeniden başkan olmak isteyen Yıldırım, birçok kozu da elinde bulunduruyor.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

2018 yılında 4 yıl şampiyon olamamaın başarısızlığıyla seçime giren ve kaybeden Aziz Yıldırım, şu ana avantajlı konumda. Zira Ali Koç yönetimi 6 yılda yalnızca bir kez Türkiye Kupası'nı müzeye getirebildi.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Kulüp batıyor diyerek yönetime gelen Ali Koç'un borcu daha da artırması, Aziz Yıldırım'ın seçilmesi için başka bir avantaj.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Yine Koç'un Yıldırım'ı eleştirdiği en büyük nokta, panik transferleri ve yaşlı oyuncuların takıma takviye edilmesiydi. Mevcut yönetimin de her sezon aynı stratejiyi izlemesi, Yıldırım'ın elini güçlendiren nedenlerden biri.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

GÖZLER TRANSFERLERDE

Aziz Yıldırım'ın takımın başına Mourinho'yu getirecek olması, taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda.

"Mourinho kimi isterse alacağız" diyen Yıldırım, taraftarları büyük hayallere sürüklerken, takımdan gidecek isimler de önem kazanmış durumda.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

AYRILACAK İSİMLER NETLEŞİYOR

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde olan milli yıldızın, Mourinho'nun gelmesi halindeki düşüncesinin ne olacağı bilinmiyor.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüksek bonservis geliri beklediği Jayden Oosterwolde de Jose'nin İtalya'dan tanıdığı bir isim. Hollandalı futbolcu da yeni teknik adamın gelmesini bekleyebilir.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Avrupa devlerinin ilgisinin olduğu Sebastian Szymanski'nin de satışına onay verilmeyecek.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

YABANCI İSİMLERE VEDA

Gelecek sezon takımlar kadrosunda 12 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Fenerbahçe'nin hali hazırda 15 yabancısı bulunurken Ryan Kent kadroya dahil edilmemişti.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Birçok yabancısını da kiralık olarak kadrosundan gönderen sarı lacivertlileri büyük bir sıkıntı bekliyor.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Kanarya'da gözden çıkarılması beklenen yabancı futbolcular ise şöyle;

Bonucci, Luan Peres, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Luan Peres.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

İLK İŞ ONLAR GİDECEK!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde bazı isimlerle özel olarak yolları ayıracağı belirtildi.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Transferini basın toplantısında eleştirdiği Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'e geri dönecek.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz ile de sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan göndereceği ifade edildi.

’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

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