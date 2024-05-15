’Aziz’silin! 3 ismi direkt takımdan gönderecek

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, adaylığını duyurmasının ardından gündemi belirledi. 9 Haziran'da yapılacak seçimde yeniden başkan olmak isteyen Yıldırım, birçok kozu da elinde bulunduruyor.
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım, adaylığını duyurmasının ardından gündemi belirledi. 9 Haziran'da yapılacak seçimde yeniden başkan olmak isteyen Yıldırım, birçok kozu da elinde bulunduruyor.
2018 yılında 4 yıl şampiyon olamamaın başarısızlığıyla seçime giren ve kaybeden Aziz Yıldırım, şu ana avantajlı konumda. Zira Ali Koç yönetimi 6 yılda yalnızca bir kez Türkiye Kupası'nı müzeye getirebildi.
Kulüp batıyor diyerek yönetime gelen Ali Koç'un borcu daha da artırması, Aziz Yıldırım'ın seçilmesi için başka bir avantaj.
Yine Koç'un Yıldırım'ı eleştirdiği en büyük nokta, panik transferleri ve yaşlı oyuncuların takıma takviye edilmesiydi. Mevcut yönetimin de her sezon aynı stratejiyi izlemesi, Yıldırım'ın elini güçlendiren nedenlerden biri.
GÖZLER TRANSFERLERDE
Aziz Yıldırım'ın takımın başına Mourinho'yu getirecek olması, taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda.
"Mourinho kimi isterse alacağız" diyen Yıldırım, taraftarları büyük hayallere sürüklerken, takımdan gidecek isimler de önem kazanmış durumda.
AYRILACAK İSİMLER NETLEŞİYOR
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde olan milli yıldızın, Mourinho'nun gelmesi halindeki düşüncesinin ne olacağı bilinmiyor.
Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüksek bonservis geliri beklediği Jayden Oosterwolde de Jose'nin İtalya'dan tanıdığı bir isim. Hollandalı futbolcu da yeni teknik adamın gelmesini bekleyebilir.
Avrupa devlerinin ilgisinin olduğu Sebastian Szymanski'nin de satışına onay verilmeyecek.
YABANCI İSİMLERE VEDA
Gelecek sezon takımlar kadrosunda 12 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Fenerbahçe'nin hali hazırda 15 yabancısı bulunurken Ryan Kent kadroya dahil edilmemişti.
Birçok yabancısını da kiralık olarak kadrosundan gönderen sarı lacivertlileri büyük bir sıkıntı bekliyor.
Kanarya'da gözden çıkarılması beklenen yabancı futbolcular ise şöyle;
Bonucci, Luan Peres, Miha Zajc, Ryan Kent, Joshua King, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Luan Peres.
İLK İŞ ONLAR GİDECEK!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde bazı isimlerle özel olarak yolları ayıracağı belirtildi.
Transferini basın toplantısında eleştirdiği Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'e geri dönecek.
Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz ile de sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan göndereceği ifade edildi.