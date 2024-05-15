Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye 2 müjde! Dünya yıldızlarıyla geliyor

Yıldırım adaylığını açıklarken şu ifadeleri kullandı;

"Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek bu süreci başlatıyoruz.

Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz."