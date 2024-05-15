Jose Mourinho’dan Fenerbahçe’ye 2 müjde! Dünya yıldızlarıyla geliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Haziran ayında başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Haziran ayında başkanlık seçimine gidecek olan sarı lacivertlilerde eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını resmen açıkladı.
Kanarya'da Sadettin Saran'ın mevcut başkan Ali Koç lehine adaylıktan çekilmesinin ardından Yıldırım'ın adaylık kararı alması beklenmiyordu.
Ancak efsane başkan, "Artık çocuklar üzülmesin" diyerek adaylığını duyurdu ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalara imza attı.
Yıldırım adaylığını açıklarken şu ifadeleri kullandı;
"Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek bu süreci başlatıyoruz.
Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz."
MOURINHO MÜJDESİ!
Aziz Yıldırım teknik direktör ve transfer konularına da değinirken şöyle konuştu;
"Bu saatten sonra bizim çocuğumuz deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de muhakkak şampiyon olmalıdır. Yurt dışında da başarılı olmalıdır, Avrupa'da en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze 2 saat görüştüm. Görüşme sonunda kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de yapabilirsin dedim. O da memnuniyetle karşıladı. Şu anda arkadaşlarla onun menajeri arasında görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Çünkü artık çocukların üzülmesini istemiyoruz. Onları mutlu mesut etmek için büyük operasyon yapmak lazım. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı, biz de memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor"
TRANSFERLER NE OLACAK?
Fenerbahçe'de seçimli genel kurul tarihi 9 Haziran olarak belirlendi. Ancak seçimin sezonun sona ermesinin ardından 2 hafta sonra gerçekleşecek olması taraftarları tedirgin etti.
Aziz Yıldırım Jose Mourinho'nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeyi planlarken Ali Koç Mario Branco'nun listesine göre girişimlerine başladı.
TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER SORU İŞARETİ
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle görüşme halinde olan milli yıldızın, Mourinho'nun gelmesi halindeki düşüncesinin ne olacağı bilinmiyor.
Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüksek bonservis geliri beklediği Jayden Oosterwolde de Jose'nin İtalya'dan tanıdığı bir isim. Hollandalı futbolcu da yeni teknik adamın gelmesini bekleyebilir.
KAPTANLAR KALACAK
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Edin Dzeko, Tadic ve Fred'in Jose Mourinho'nun gelmesiyle beraber takımda kalacağı kesin. Dzeko ve Fred daha önce de Portekizli teknik adamla çalışmışlardı.
Avrupa devlerinin ilgisinin olduğu Sebastian Szymanski'nin de satışına onay verilmeyecek.
2 YILDIZLA GELECEK!
Aziz Yıldırım'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilen Jose Mourinho, tıpkı daha önce olduğu gibi yeni takımına 'yıldızlarıyla' gelecek.
Mourinho'nun Chelsea, Manchester United ve Roma'dan öğrencisi olan Romelu Lukaku'yu da beraberinde Fenerbahçe'ye götüreceği belirtildi.
Jose'nin bir diğer bombası ise Paulo Dybala olacak. Portekizli, Arjantinli süper starı da Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda ikna edecek.
Forvet ve forvet arkası pozisyonlarının dışında Mourinho'nun Aziz Yıldırım'dan stoper ve orta saha takviyesi de isteyeceği öğrenildi.