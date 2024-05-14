PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızına çok konuşulacak talip! Okan Buruk Kerem Demirbay için öyle bir şey yaptı ki

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kutlamak için artık günleri sayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kerem Demirbay'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Okan Buruk ise flaş bir hamlede bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 23:36 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 23:36
Galatasaray’ın yıldızına çok konuşulacak talip! Okan Buruk Kerem Demirbay için öyle bir şey yaptı ki

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen sezon olduğu gibi bu sene de ligde ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da büyük heyecan yaşanıyor. Sarı kırmızılılar pazar akşamı oynayacağı derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Aslan kazanır veya berabere kalırsa son haftaya gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı lacivertliler kazanırsa her şey 38'inci haftada belirlenecek. İşini Konyaspor deplasmanına bırakmayı hiç istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri kazanarak 100 puan barajını da aşıp 24'üncü zaferi kutlamayı hedefliyor. Dİğer yandan farklı isimler için transfer gelişmeleri de gündemden düşmüyor. Onlar arasında Kerem Demirbay da bulunuyor.

Deneyimli teknik direktör, öğrencisi için devreye girdi ve flaş bir hamlede bulundu.

14 GOLDE ADI VAR

Bu sezon başında Bundesliga'yı namağlup şampiyon bitirmesine sadece 1 hafta kalan Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Kerem Demirbay, çıktığı 41 karşılaşmada 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu. Gurbetçi futbolcu sahne aldığı 2596 dakikada orta sahada oluşturduğu dinamizim ve oyuna yön vermesiyle çok konuşuldu. Kulübüyle de 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

TEKLİF GELDİ

Galatasaray'ın bu sezonki başarısında en önemli pay sahiplerinden biri haline gelmeyi başaran Kerem Demirbay'ın istikrarlı performansı dikkat çekti. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın kendisine talip olduğu öne sürüldü. Yönetim ise mavi kart uygulaması nedeniyle yerli statüsünden oynatabildiği yıldız ismi elimnde tutabildiği süre kadar faydalanmak amacında. 30 yaşındaki futbolcunun da Suudi Arabistan ligine gitme konusunda henüz net bir görüş belirtmese de gelecek teklife göre karar verebileceği dile getirildi.

OKAN BURUK DEVREYE GİRDİ

Kerem Demirbay hakkında yaşanan bu gelişme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u harekete geçirdi. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız öğrencisine bir jest yaparak gelecek sezon kaptanlardan biri olmasına karar verdi. Kerem'in bu hamle sonrasında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de hareketli saatler | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı! Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda
Başkan Erdoğan’dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Türk Telekom
İZLE I Arda Güler şov devam ediyor! İşte o muhteşem gol
Ne Biden ne de Putin! Başkan Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen lider oldu
Son dakika haberleri... İstanbul’da suya yüzde 36 zam geldi | Yeni tarife ne oldu? Metreküpü kaç lira?
Kirli maşaların ’temiz eller’ hayali! Ankara Emniyeti’nde neler oluyor? Yeni 17/25 Aralık girişimi mi? Flaş Uğur Dündar iddiası
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
FETÖ’cü Enes Kanter’e taciz soruşturması! Attığı mesajlar böyle ifşa edildi
Fenerbahçe’de İsmail Kartal Galatasaray derbisi 11’ini belirledi! Savunmada sürpriz karar
Türkmen gazı için kritik adım! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı
Mescid-i Aksa’ya ‘İsrail bağımsızlık günü’ baskını! Joe Biden’dan Isaac Herzog’a tebrik mektubu: ABD Tel Aviv ile ilişkisinden gurur duyuyor
SON DAKİKA | Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Şaban Ataş’ın cesedini Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
84 yaşında vefat eden Ayten Gökçer’in son görüntüsü ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşımlar geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i...
SON DAKİKA