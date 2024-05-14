Galatasaray’ın yıldızına çok konuşulacak talip! Okan Buruk Kerem Demirbay için öyle bir şey yaptı ki

Geçen sezon olduğu gibi bu sene de ligde ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da büyük heyecan yaşanıyor. Sarı kırmızılılar pazar akşamı oynayacağı derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Aslan kazanır veya berabere kalırsa son haftaya gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı lacivertliler kazanırsa her şey 38'inci haftada belirlenecek. İşini Konyaspor deplasmanına bırakmayı hiç istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri kazanarak 100 puan barajını da aşıp 24'üncü zaferi kutlamayı hedefliyor. Dİğer yandan farklı isimler için transfer gelişmeleri de gündemden düşmüyor. Onlar arasında Kerem Demirbay da bulunuyor.
Deneyimli teknik direktör, öğrencisi için devreye girdi ve flaş bir hamlede bulundu.
14 GOLDE ADI VAR
Bu sezon başında Bundesliga'yı namağlup şampiyon bitirmesine sadece 1 hafta kalan Bayer Leverkusen'den 3.7 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen Kerem Demirbay, çıktığı 41 karşılaşmada 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu. Gurbetçi futbolcu sahne aldığı 2596 dakikada orta sahada oluşturduğu dinamizim ve oyuna yön vermesiyle çok konuşuldu. Kulübüyle de 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
TEKLİF GELDİ
Galatasaray'ın bu sezonki başarısında en önemli pay sahiplerinden biri haline gelmeyi başaran Kerem Demirbay'ın istikrarlı performansı dikkat çekti. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın kendisine talip olduğu öne sürüldü. Yönetim ise mavi kart uygulaması nedeniyle yerli statüsünden oynatabildiği yıldız ismi elimnde tutabildiği süre kadar faydalanmak amacında. 30 yaşındaki futbolcunun da Suudi Arabistan ligine gitme konusunda henüz net bir görüş belirtmese de gelecek teklife göre karar verebileceği dile getirildi.