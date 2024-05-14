Galatasaray’ın yıldızına çok konuşulacak talip! Okan Buruk Kerem Demirbay için öyle bir şey yaptı ki

Geçen sezon olduğu gibi bu sene de ligde ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da büyük heyecan yaşanıyor. Sarı kırmızılılar pazar akşamı oynayacağı derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Aslan kazanır veya berabere kalırsa son haftaya gerek kalmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı lacivertliler kazanırsa her şey 38'inci haftada belirlenecek. İşini Konyaspor deplasmanına bırakmayı hiç istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri kazanarak 100 puan barajını da aşıp 24'üncü zaferi kutlamayı hedefliyor. Dİğer yandan farklı isimler için transfer gelişmeleri de gündemden düşmüyor. Onlar arasında Kerem Demirbay da bulunuyor.

Deneyimli teknik direktör, öğrencisi için devreye girdi ve flaş bir hamlede bulundu.