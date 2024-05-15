PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın yeni yıldızı Fransa'dan geliyor! Okan Buruk Süper Lig'i sallayacak hamleye imza atacak

Trendyol Süper Lig'de 24'üncü şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray, transferde de gündemi sıcak tutuyor. Aslan, gerekli noktalara gerçekleştireceği hamleler için görüşmelerine hız verirken temaslar da yoğunlaştı. Forvet transferi ise Fransa'dan yapılmak isteniyor. Gündemde ise bomba bir golcü var. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 21:28 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 21:28
Galatasaray’ın yeni yıldızı Fransa’dan geliyor! Okan Buruk Süper Lig’i sallayacak hamleye imza atacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçen sezon olduğu gibi bu sene de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray, pazar akşamı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi karşısında beraberlik aldığı anda adını zirveye yazdıracak Aslan, galip gelerek taraftarına 3 puan da hediye edip coşkulu bir kutlamaya imza atmayı hedefliyor. Tüm bunlar yaşanıken gelecek yıl için de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kadro şekillendirmesi için Okan Buruk'a tam yetki verilirken elde edilecek bonservis geliriyle de en kaliteli oyuncuların alınması hedefleniyor.

Aslan'ın yeni golcüsü ise Fransa'dan gelecek. İşte detaylar...

COMO İDDİASI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 23 golle krallık yarışını önde götüren yıldız forvet ile ilgili olarak Cesc Fabregas ve Thierry Henry'nin ortağı olduğu Como'nun istediği yönünde söylentiler İtalya basınında yer aldı. Hatta Icardi'nin evini dahi belirlediği yönünde güçlü ifadeler kullanıldı.

YENİ FORVET GELECEK

Okan Buruk hem kulübede alternatif olarak yer alabilecek hem sorun çıkarmayacak hem de maliyetiyle ekonomiye külfet getirmeyecek bir forvet alınmasını talep etti. Yönetim de bu rapor üzerine harekete geçti.Ancak kulüpte Mauro Icardi'nin bırakılması gibi bir durum üzerinde durulmuyor. Gelecek sezon da tangocunun en önemli gol silahı olması ve çevresinin güçlendirilmesi ilk gündem maddesi olarak listede yer alacak.

FRANSA'DAN FORVET GELECEK

Yerli kontenjanı konusunda elini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Rennes'te forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı. Halil Dervişoğlu'nun kiralık gittiği Hatayspor'da da beklentileri karşılayamaması üzerine Bertuğ için girişimler başladı. 21 yaşındaki forvet 27 karşılaşmada oynasa da sadece 988 dakika sahada kalabildi. 1 gol atıp 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro. Cimbom'un ilk teklifi kirallama yönünde olacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Trendyol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Peru’da küresel terör LGBT’ye geçiş yok: Trans bireyler akıl hastası statüsüne alındı
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Kocaeli’yi karıştıran fabrika: Önce grup seks sonra gizli kamera!
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin iddianamesinde şok detay! Örgütten ayrılmak isteyene ’dekor yapmak’ şifresiyle dayak!
Ankara’da hareketli saatler! Başkan Erdoğan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul edecek
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
SON DAKİKA