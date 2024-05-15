Galatasaray’ın yeni yıldızı Fransa’dan geliyor! Okan Buruk Süper Lig’i sallayacak hamleye imza atacak

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Geçen sezon olduğu gibi bu sene de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray, pazar akşamı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibi karşısında beraberlik aldığı anda adını zirveye yazdıracak Aslan, galip gelerek taraftarına 3 puan da hediye edip coşkulu bir kutlamaya imza atmayı hedefliyor. Tüm bunlar yaşanıken gelecek yıl için de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kadro şekillendirmesi için Okan Buruk'a tam yetki verilirken elde edilecek bonservis geliriyle de en kaliteli oyuncuların alınması hedefleniyor. Aslan'ın yeni golcüsü ise Fransa'dan gelecek. İşte detaylar...

COMO İDDİASI Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 23 golle krallık yarışını önde götüren yıldız forvet ile ilgili olarak Cesc Fabregas ve Thierry Henry'nin ortağı olduğu Como'nun istediği yönünde söylentiler İtalya basınında yer aldı. Hatta Icardi'nin evini dahi belirlediği yönünde güçlü ifadeler kullanıldı.