Aziz Yıldırım’dan Ali Koç için şampiyonluk çıkışı

Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleştirilecek kongrede aday olarak başkanlık yarışına giren Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Ali Koç'un "Ben görevde oldukça bizi şampiyon yapmayacaklar" sözüne yönelik ifadeler kullandı.

Yıldırım; "Mevcut başkan, 'Ben başkanken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' dedi. Bu ne demek? Ali Koç olduğu sürece, Fenerbahçe şampiyon olamayacak demek. Biz konuyu arkadaşlarıma iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açık konuşmak lazım. İktidar mı? Devlet mi? Hakemler mi? Federasyon başkanı mı? Kim?" dedi.