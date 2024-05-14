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Arda Güler'in maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid evinde Alaves'i ağırlıyor

La Lig'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, bu akşam evinde Deportivo Alaves'i ağırlıyor. Ev sahibi sahasında kazanarak hanesine 3 puan yazdırmak amacında. Konuk takım ise son 4 karşılaşmadan 10 puan çıkararak yukarı doğru bir ivme yakaladı. İki takımın karşı karşıya geleceği zorlu mücadelede Arda Güler'i izlemek isteyenler de ekran başına geçmek için araştırmalarda bulunuyor. Peki, Arda Güler'in maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 21:18 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 00:42
Arda Güler’in maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid evinde Alaves’i ağırlıyor

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Geride kalan hafta deplasmanda Granada'yı 4-0 yenen Real Madrid, bu akşam La Liga'nın 36'ıncı haftasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Eflatun beyazlılar Şampiyonlar Ligi finaline de yükseldiği sezonda kalan 3 maçını kazanarak iyi bir veda yapmak ve finale en iyi şekilde gitmek amacında. Diğer yandan Deportivo Alaves de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor ve Madrid deplasmanında bunu kanıtlamak istiyorlar. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği karşılaşmada gözler temsilcimiz Arda Güler'de olacak. Futbol severler kendisini seyredebilmek adına internette araştırmalarda bulunuyor. Peki, Arda Güler'in maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

REAL MADRİD DEPORTİVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam La Liga'da Real Madrid ile Deportivo Alaves'in karşı karşıya geleceği maç saat 22.30'da başlayacak. Mücadele EXXEN, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD DEPORTİVO ALAVES MAÇI KADROLARI

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius jr.

Deportivo Alaves:

ARDA GÜLER YEDEKLERDE

Milli futbolcumuz Arda Güler, geçen hafta Granada ağlarını havalandırdıktan sonra bu maçta Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'e seçilmedi. Genç futbolcu yedek kulübesinde kendisine şans gelmesini bekleyecek.

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REAL MADRİD DEPORTİVO ALAVES MAÇI ÖNCESİ SON İSTATİSTİKLER

Real Madrid'in La Liga'da 15+ kez karşılaştığı takımlar arasında en yüksek galibiyet oranına sahip olduğu rakibi Alaves (%83; 16/18).
La Liga tarihinde Real Madrid'e beraberlik yaşamadan en fazla konuk olan takım Alaves (2G 15M).
La Liga'da Alaves'i konuk ettiği 17 maçın 16'sında fileleri havalandıran Real Madrid (52 gol), gol atamadığı tek karşılaşmayı 1-0 kaybetti (Mayıs 2000).
Bu sezon Real Madrid formasıyla oynadığı 43 resmi maçta 12 gol atan Brahim Diaz, daha önceki iki sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı (11).
Real Madrid'e rakip olduğu 12 lig maçında üç gol atan Alaves santrforu Kike Garcia, bu golleri Eibar (2) ve Osasuna (1) formasıyla kaydetti. Garcia'nın La Liga kariyerinde üç farklı takımın formasıyla gol attığı bir ekip bulunmuyor.

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