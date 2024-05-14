Arda Güler’in maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid evinde Alaves’i ağırlıyor

Geride kalan hafta deplasmanda Granada'yı 4-0 yenen Real Madrid, bu akşam La Liga'nın 36'ıncı haftasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek. Eflatun beyazlılar Şampiyonlar Ligi finaline de yükseldiği sezonda kalan 3 maçını kazanarak iyi bir veda yapmak ve finale en iyi şekilde gitmek amacında. Diğer yandan Deportivo Alaves de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çekiyor ve Madrid deplasmanında bunu kanıtlamak istiyorlar. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği karşılaşmada gözler temsilcimiz Arda Güler'de olacak. Futbol severler kendisini seyredebilmek adına internette araştırmalarda bulunuyor. Peki, Arda Güler'in maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

REAL MADRİD DEPORTİVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam La Liga'da Real Madrid ile Deportivo Alaves'in karşı karşıya geleceği maç saat 22.30'da başlayacak. Mücadele EXXEN, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.