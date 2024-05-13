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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak talep! TFF'den bunu istedi

Süper Lig'in 37. haftası dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun favorisi Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar sahadan puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Dev maç öncesi Galatasaray cephesinden TFF'ye Fenerbahçe'yi çok kızdıracak bir talep iletildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 12:34 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 12:34
Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük engelini de kayıpsız aşarak iki hafta kala Fenerbahçe ile puan farkını koruyan (6 puan) Galatasaray'da mevsim tam anlamıyla bahar.

Okan Buruk'un ekibi, kalan iki haftada bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

DERBİDE TAM KADRO

Sarı-kırmızılılarda puan farkını korunmasının yanı sıra sınırdaki oyuncular da Karagümrük maçını kayıpsız geçti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Fenerbahçe derbisi için yaptığı açıklamada, "Biz Galatasarayız. Kendi sahamızda oynadığımız her maça kazanmak için çıkarız. Haftaya da kazanmak için çıkacağız. Beraberlik bize şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz ve amacımız kazanmak. Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. İki takım arasında 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Bunu sürdürmek isteyecekler. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Geçen sezon 3-0'lık bir galibiyet almıştık. Şimdiki amacımız da derbiyi galip tamamlamak." sözlerini sarf etti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

19 MAYIS'TA DERBİDE ŞÖLEN

Galatasaray'da Karagümrük karşılaşmasının ardından tüm gözler derbiye çevrildi. TFF, ligin 37. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 19 Mayıs'ta oynanacağını açıkladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

Galatasaray için özel bir gün olarak benimsenen 19 Mayıs'taki (19.05) derbide Rams Park'ta sarı-kırmızılılar için bir şölen yaşanması bekleniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

ÖZEL KOREOGRAFİ BEKLENİYOR

Galatasaraylı taraftarların, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında daha önceki derbilerde olduğu gibi yine özel koreografilere imza atması bekleniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

SÜPER KUPA TALEBİ

Galatasaray, ayrıca TFF'den 7 Nisan'da Fenerbahçe'ye karşı kazandığı Süper Kupa'yı talep edecek. Sarı-kırmızılılı oyuncular ve Okan Buruk, derbide Süper Kupa'yı kaldıracak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

RAMS PARK'TA 3 KUPA

Sarı-kırmızılıların, TFF'den Süper Lig kupasını da talep etmesi bekleniyor. Galatasaray, ezeli rakibinin önünde çifte kupa kaldırarak unutulmaz bir gün yaşamanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

Galatasaray'da ayrıca Kadın Futbol Ligi'nde şampiyon olan takımın da 19 Mayıs'ta Rams Park'ta kupasını alması bekleniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

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