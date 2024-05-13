Galatasaray’dan Fenerbahçe’yi kızdıracak talep! TFF’den bunu istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Fenerbahçe derbisi için yaptığı açıklamada, "Biz Galatasarayız. Kendi sahamızda oynadığımız her maça kazanmak için çıkarız. Haftaya da kazanmak için çıkacağız. Beraberlik bize şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz ve amacımız kazanmak. Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. İki takım arasında 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Bunu sürdürmek isteyecekler. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Geçen sezon 3-0'lık bir galibiyet almıştık. Şimdiki amacımız da derbiyi galip tamamlamak." sözlerini sarf etti.



