Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den İsmail Kartal’a flaş tepki! Görenler şoke oldu

BATSHUAYİ'NİN 24. GOLÜ

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon 24. kez topu ağlarla buluşturdu. Sezonun genelinde ligde yedek bekleyen tecrübeli golcü, kupa ve Avrupa'da ise daha çok şans bulan isim oldu.