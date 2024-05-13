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Galatasaray'a 'Real' yıldız! Görüşmeler başlıyor

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılar gelecek sezon için Real Madrid'in yıldızını gündemine aldı. Aslan, oldukça ses getirecek transfer için görüşmelere başlıyor. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 14:02 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 14:02
Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

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Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ise konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Cimbom, dev derbi öncesinde 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip sahasında ezeli rakibinden puan alması durumunda şampiyon olacak.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Teknik direktör Okan Buruk dev derbiye ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Deneyimli çalıştırıcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından, "Sahamızda oynadığımı her maçı kazanmak için oynarız. Beraberlik tabii bizim için şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz şampiyon olarak bu maçı bitirmek. Onun yanında her derbide Galatasaray hep kazanmak için oynar. Tek amacımız maçı kazanmak. Çok da başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Ligde iki takım bu kadar maç kazanmasına rağmen 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Bu bizim için daha değerli. Geçen sene 3-0 galibiyetle bitirmiştik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Diğer yandan sarı-kırmızılılar dikkat çeken bir performansla yoluna devam ediyor.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray ligde oynadığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom, kalan 2 maçı da kazanıp hata yapmak istemiyor.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Sahada işleri yolunda götüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da vites yükseltti.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Bu sezon birçok isimle yüksek bonservis bedelleriyle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, yeni takviyeler için hazırlık yapıyor.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Savunmada dikkat çeken performanslar sergileyen Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson, sezon sonunda kasayı dolduracak takımdan ayrılabilir.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Yönetim, stoper tandemini yıldız bir isimle doldurmak istiyor.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray, İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in yıldız ismi David Alaba'yı listesine aldı.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Transferde bombayı patlatmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isim için harekete geçti.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Kariyerinde önemli başarılara imza atan deneyimli isim şanssız bir sezon geçiriyor.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Avusturyalı oyuncu Aralık ayında çapraz bağlarını koparmış ve ameliyat olmuştu.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Sezonu kapatan yıldız isim yaz aylarında sahalara dönecek.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Bu sezon Real Madrid formasıyla 17 maça çıkan Alaba, 2 asist üretti.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona erecek.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Alaba'nın bonservis değeri ise 25 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Tecrübeli futbolcu Real Madrid'in dışında Bayern Münih ve Hoffenheim'da forma giydi.

Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

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