Galatasaray’a ’Real’ yıldız! Görüşmeler başlıyor

Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-2 galip ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti.
Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertliler ise konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve matematiksel olarak şampiyonluk şansını sürdürdü.
Cimbom, dev derbi öncesinde 6 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip sahasında ezeli rakibinden puan alması durumunda şampiyon olacak.
Teknik direktör Okan Buruk dev derbiye ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.
Deneyimli çalıştırıcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından, "Sahamızda oynadığımı her maçı kazanmak için oynarız. Beraberlik tabii bizim için şampiyonluğu getirecek ama tek isteğimiz şampiyon olarak bu maçı bitirmek. Onun yanında her derbide Galatasaray hep kazanmak için oynar. Tek amacımız maçı kazanmak. Çok da başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Ligde iki takım bu kadar maç kazanmasına rağmen 6 puan fark var. Rakibimizin de hala ümidi var. Biz de kendi kalitemizi ve iç saha performansımızı göstermek isteyeceğiz. Tek düşüncemiz maçı kazanıp şampiyon olmak. Bu bizim için daha değerli. Geçen sene 3-0 galibiyetle bitirmiştik." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan sarı-kırmızılılar dikkat çeken bir performansla yoluna devam ediyor.
Galatasaray ligde oynadığı son 24 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom, kalan 2 maçı da kazanıp hata yapmak istemiyor.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Sahada işleri yolunda götüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da vites yükseltti.
Bu sezon birçok isimle yüksek bonservis bedelleriyle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, yeni takviyeler için hazırlık yapıyor.
Savunmada dikkat çeken performanslar sergileyen Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson, sezon sonunda kasayı dolduracak takımdan ayrılabilir.
Yönetim, stoper tandemini yıldız bir isimle doldurmak istiyor.
Galatasaray, İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in yıldız ismi David Alaba'yı listesine aldı.
Transferde bombayı patlatmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isim için harekete geçti.
Kariyerinde önemli başarılara imza atan deneyimli isim şanssız bir sezon geçiriyor.
Avusturyalı oyuncu Aralık ayında çapraz bağlarını koparmış ve ameliyat olmuştu.
Sezonu kapatan yıldız isim yaz aylarında sahalara dönecek.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 17 maça çıkan Alaba, 2 asist üretti.
31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona erecek.
Alaba'nın bonservis değeri ise 25 milyon Euro olarak biliniyor.
Tecrübeli futbolcu Real Madrid'in dışında Bayern Münih ve Hoffenheim'da forma giydi.