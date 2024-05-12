Türkiye, Sırbistan 'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyon ası'nda takım halinde birinci oldu. Milli takım, 2022'den sonra üst üste ikinci kez takım halinde şampiyon olurken tarihteki 8. şampiyonluğuna imza attı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya elde etti.

16 MADALYA

40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu katıldığı organizasyonda milli tekvandocular; 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, milli para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.