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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a şok! Fenerbahçe'nin yıldızına Galatasaray kancası

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer sezonu erken açıldı. Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan ezeli rakipler, yine transfer savaşına girişecek. Sarı lacivertlilerde yeniden başlanlığa aday olan Ali Koç, ilk kötü haberini sarı kırmızılılardan alabilir. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 15:00 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 15:00
Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Bir yandan seçim hazırlığını sürdüren yönetim, öte yandan gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun sonuna yaklaşırken gelecek planlamaları kapsamına raporunu iletti.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı, takımın korunmasını isterken beklenen tekliflerin gelmesi halinde oyuncuların önü açılacak.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

KADRO ŞİŞKİNLİĞİ AZALTILACAK

G.Saray'da ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Sezonun bitmesiyle birlikte beklenen katkıyı veremeyen Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius; yolların ayrılacağı ilk isimler olacak.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

3 ismin sözleşmesi biterken, Sergio Oliveira'ya da teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Uygun tekliflerin gelmesi halinde Tete ve Wilfried Zaha'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Ayrıca kiralıktan dönecek futbolcular konusunda da Okan Buruk, kamp sonrası kararını verecek.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Bu kapsamda ayrılacak futbolcuların yerini kaliteli yabancılarla doldurmak isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin arkasına onu aratmayacak bir forvet takviyesi istediğini dile getirdi.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten G.Saray, aradığı ismi ise Fenerbahçe'de buldu. İşte detaylar...

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

CİMBOM'DAN BATSHUAYI BOMBASI!

G.Saray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde Belçikalı golcüyü Şampiyonlar Ligi biletiyle ikna etmek istiyor.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

30 yaşındaki futbolcu ülkemizde F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Bonservisinin elinde olacak olmasının yanı sıra ligi iyi tanıması Batshuayi'yi diğer adayların önüne çıkardı.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Mertens'le sözleşme görüşmelerine başlayacak Cimbom, bu transferde vatandaşını kullanmayı hedefliyor.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Belçikalı santrfor bu sezon 41 maça çıkarken 23 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.704 dakika sahada kaldı.

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

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