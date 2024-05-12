Dursun Özbek’ten Ali Koç’a şok! Fenerbahçe’nin yıldızına Galatasaray kancası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Bir yandan seçim hazırlığını sürdüren yönetim, öte yandan gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, sezonun sonuna yaklaşırken gelecek planlamaları kapsamına raporunu iletti.
Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı, takımın korunmasını isterken beklenen tekliflerin gelmesi halinde oyuncuların önü açılacak.
KADRO ŞİŞKİNLİĞİ AZALTILACAK
G.Saray'da ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.
Sezonun bitmesiyle birlikte beklenen katkıyı veremeyen Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius; yolların ayrılacağı ilk isimler olacak.
3 ismin sözleşmesi biterken, Sergio Oliveira'ya da teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.
Uygun tekliflerin gelmesi halinde Tete ve Wilfried Zaha'yla da yolların ayrılması bekleniyor.
Ayrıca kiralıktan dönecek futbolcular konusunda da Okan Buruk, kamp sonrası kararını verecek.
Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu kapsamda ayrılacak futbolcuların yerini kaliteli yabancılarla doldurmak isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.
Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi'nin arkasına onu aratmayacak bir forvet takviyesi istediğini dile getirdi.
Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten G.Saray, aradığı ismi ise Fenerbahçe'de buldu. İşte detaylar...
CİMBOM'DAN BATSHUAYI BOMBASI!
G.Saray, Carlos Vinicius'un ayrılacak olması ve Icardi'nin arkasına güvenebileceği bir takviye yapmak istemesi sebebiyle Michy Batshuayi'yi liste başına yazdı.
Sarı-kırmızılılar şampiyon olması halinde Belçikalı golcüyü Şampiyonlar Ligi biletiyle ikna etmek istiyor.
30 yaşındaki futbolcu ülkemizde F.Bahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ta da forma giymişti.
Bonservisinin elinde olacak olmasının yanı sıra ligi iyi tanıması Batshuayi'yi diğer adayların önüne çıkardı.
Mertens'le sözleşme görüşmelerine başlayacak Cimbom, bu transferde vatandaşını kullanmayı hedefliyor.
Belçikalı santrfor bu sezon 41 maça çıkarken 23 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.704 dakika sahada kaldı.