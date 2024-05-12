Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi: "4'ü bitti, 2'si bitme aşamasında"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan , A Spor'da transfer çalışmaları ve Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, pazartesi günü TFF'nin daveti üzerine bir araya geleceklerini belirterek, "Türkiye Kupası finalinin yer seçimi ile alakalı TFF'de bir toplantı gerçekleştireceğiz, TFF ve Hasan Arat'ın da katılımıyla. Trabzonspor için yer fark etmez." dedi.

HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK

Sözlerini sürdüren Doğan,"İlk tercihimiz Atatürk Olimpiyat Stadyumu olacak. Kocaeli olabilir. Bu noktada hem TFF hem de Beşiktaş'ın görüşleri önemli" diye konuştu.

Doğan transferle ilgili de, "Şubat ayı itibarıyla aklımızdaki isimler belliydi ve çalışmalara başladık. Çok ciddi bir süreç kat ettik. 4 oyuncu ile anlaşma tamam. 2 oyuncuyla da anlaşma noktasına geldik. İzleme ekibinin çalışmaları çok önce başlamıştı. Hata yapma lüksümüz yok. Aldığın oyuncunun ücretini zamanında ödemek önemli" ifadelerini kullandı.