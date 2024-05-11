Arda Güler şov yaptı! Real Madrid deplasmanda Granada’yı farklı geçti

Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında Granada'yı 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler de 1 gole imza attı.









İspanya La Liga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11'de başladı.