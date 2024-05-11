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Arda Güler şov yaptı! Real Madrid deplasmanda Granada'yı farklı geçti

İspanya La Liga'da geçtiğimiz hafta Barcelona'nın Girona'ya takılmasıyla şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Granada ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, Granada deplasmanında, dakika 45+2'de takımının ikinci golünü atarken, Madrid deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 19:30 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 21:44
Arda Güler şov yaptı! Real Madrid deplasmanda Granada’yı farklı geçti

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Real Madrid, La Liga'nın 35. haftasında Granada'yı 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler de 1 gole imza attı.

Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol



İspanya La Liga'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11'de başladı.



Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı.



Hızlı gelişen Real Madrid atağında Fran Garcia'nın pasında penaltı noktası yakınlarında topu kontrol eden milli futbolcu, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.



Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90'a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15'e çıkardı.



Granada karşısında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken, toplamda gol sayısını 3 yaptı.



La Liga'da 36. hafta maçları hafta içi oynanacak ve Real Madrid de Alaves'i konuk edecek.

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