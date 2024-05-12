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Okan Buruk: Derbide kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük'ü 3-2 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, şampiyonluğa çok yaklaştıklarını ve haftaya kazanarak işi bitirmek istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 22:11 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 22:11
Okan Buruk: Derbide kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

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Şampiyonluğa çok yakın olduklarını ifade eden ve beraberlik yetmesine rağmen galibiyet için sahaya çıkcaklarını ifade eden Okan Buruk; "Burası oynaması zor bir stadyum. Zemini güzel ama atmosferi açısından etrafının çok fazla açık olması bizim gibi takımlar için oyunu zorlaştırıyor. Top bizdeydi, yüzde 65 zaten ama hızlı oynayamadık, bloklar arasını delemedik, öne doğru paslarda doğru tercih yapamadık. Saha içi parzelizasyon iyi değildi. Ürettik aslında. 25 şut, ceza sahası içi topla buluşma 40'a yakın. İyi oynamadığımız maçta sayılar kötü değil. Savunma geçişleri iyi değildi. İlk golü böyle yedik. Markao'ya rahat bir maç oynattık. Ona atılan toplarda o başarılı oldu, attığı golde de aynı şekilde. Bizim için olumsuz olarak Markao'yu oynattık. Maçın genelinde istedik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Berkan'ın golüyle kazandık, 6 puan farkla devam ediyoruz. Gelecek haftaki maç şampiyonluk maçı olacak." dedi.

RAKİBE ÖVGÜ

Karagümrük'ün kendilerini zorladığını söyleyen Buruk; "Bugün inanılmaz mutlu değiliz oyun olarak. Ürettik, 3 gol attık, bazı şeyleri iyi yaptık. Geçen hafta daha iyiydik. Karşımızdaki takım çok iyi takım. Top onlardayken de doğru oynadılar. Kanatları etkili kullandılar." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk 2. şampiyonluğuna çok yakınOkan Buruk 2. şampiyonluğuna çok yakın

ÜRETME SORUNUNU ÇÖZDÜ

Bir gol atıp bir de asist yapan Barış Alper Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahseden deneyimli çalıştırıcı; "Barış Alper birebiri doğru oynadı, özellikle ilk golde. Tersten gelen ortalarda hücum gücü oldu. Dries'in golü aynı şekilde. Oyun içinde birebiri ne kadar çok yakalarsa etkili oldu. Rakip çok dipteydi. Savunma arkası koşu da olmadı. Barış'ın birebirleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü" sözleriyle kendilerine yardımcı olduğundan bahsetti.

FARKI ARTIRDIK

Derbiye galibiyet için çıkacaklarını da dile getiren Okan Buruk sözlerini "Sezon başı böyle senaryo koysalar, 2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Mükemmel senaryo. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak. Günün sonunda inşallah şampiyonluk kutlayacağız." cümleleriyle tamamladı.

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