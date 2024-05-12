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Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' diye bağıran taraftarlara saldırı!

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-2 yenerek şampiyonluk umudunu 37'inci haftaya taşıdğı karşılaşmada şoke eden olaylar yaşandı. Başkan Ali Koç'a istifa diye bağıran taraftarlara saldırıldı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 21:52 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 22:05
Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ diye bağıran taraftarlara saldırı!

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Son günlerde yeniden aday olmayacağını açıklamasına rağmen yeniden görevine devam etmek istediğini duyuran ve yeni listeyle seçime gidecek Başkan Ali Koç Kayserispor maçında protesto edildi. Bu sezon da Galatasaray'ın gerisinde kalan sarı lacivertlilerde taraftararlar, protokol tribününe doğru bulundukları tepki sonrası saldırıya uğradı.

O anlar kamerayla kaydedildi...

Kadıköy'de 'istifa' sesleri sonrası ortalık karıştı!

AZİZ YILDIRIM'A DESTEK

Müsabakanın 75. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlar "yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratlarına başladı. Tribünlerden bir süre Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar da yükseldi.

CENGİZ ÜNDER'E DE TEPKİ

Öte yandan 83. dakikada oyundan alınan Cengiz Ünder de taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.

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