Kadıköy’de ’Ali Koç istifa’ diye bağıran taraftarlara saldırı!

Son günlerde yeniden aday olmayacağını açıklamasına rağmen yeniden görevine devam etmek istediğini duyuran ve yeni listeyle seçime gidecek Başkan Ali Koç Kayserispor maçında protesto edildi. Bu sezon da Galatasaray'ın gerisinde kalan sarı lacivertlilerde taraftararlar, protokol tribününe doğru bulundukları tepki sonrası saldırıya uğradı.

O anlar kamerayla kaydedildi...

AZİZ YILDIRIM'A DESTEK

Müsabakanın 75. dakikasında Fenerbahçeli taraftarlar "yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratlarına başladı. Tribünlerden bir süre Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar da yükseldi.

CENGİZ ÜNDER'E DE TEPKİ

Öte yandan 83. dakikada oyundan alınan Cengiz Ünder de taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı.