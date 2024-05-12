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Mete Gazoz Avrupa şampiyonu! Yeni rota 2024 Paris Olimpiyatları

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Gazoz'u ''Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları. Mete kardeşimin ikinci kez olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum." sözleriyle kutladı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 17:02 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 18:24
Mete Gazoz Avrupa şampiyonu! Yeni rota 2024 Paris Olimpiyatları

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Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcu bu başarısıyla 3 kulvarda madayla kazanan ilk isim oldu.

Mete Gazoz'dan 'altın' ok!

BURUN'DAN BRONZ MADALYA

Milli okçu Hazal Burun, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, makaralı yay kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı sporculardan Hazal Burun, Lüksemburglu rakibi Mariya Shkolna'yı 146-142 yenerek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Federasyon, milli sporcuyu ve teknik ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik!



GENÇLİK VE SPOR BAKANI AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları. Mete kardeşimin ikinci kez olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum."

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