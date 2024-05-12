Mete Gazoz Avrupa şampiyonu! Yeni rota 2024 Paris Olimpiyatları

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı. Milli sporcu bu başarısıyla 3 kulvarda madayla kazanan ilk isim oldu.

BURUN'DAN BRONZ MADALYA

Milli okçu Hazal Burun, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, makaralı yay kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı sporculardan Hazal Burun, Lüksemburglu rakibi Mariya Shkolna'yı 146-142 yenerek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Federasyon, milli sporcuyu ve teknik ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum.



Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. 🏹 🇹🇷 pic.twitter.com/I4IegVdT8W — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2024





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.