Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

29 yaşındaki stoper bu sezon 37 maça çıkarken 3 gol kaydetti ve 3 bin 199 dakika sahada kaldı.

Oyuncunun eski takımı arkadaşı Hakim Ziyech'in de transferde devreye girebileceği iddia edildi.

İlk müdahaleleriyle rakiplerine geçit vermeyen Kurt Zouma bu süreçte sadece 4 sarı kart görürken, kırmızı kart ise görmedi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ!



Zouma evcil hayvanı olarak beslediği bir kediye tekme attığı için tepki toplamıştı.

Fransız futbolcu bunun üzerine milli takımın dışında bırakılmıştı.