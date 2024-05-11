Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya lider konumda giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya lider konumda giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık bir fark bulunuyor.
Geride kalan süreçte G.Saray, 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 96 puan topladı.
Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte bu sezon rekorları egale eden G.Saray, iç sahada 18'de 18 yaptı.
Ayrıca ligin ikinci yarısındaki tüm maçları kazanarak toplam 16 maçlık seri oluşturdu.
Cimbom, ligin 35. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Aslan bu maçı kazanıp, sarı-lacivertliler Kayserispor'a karşı puan kaybederse sezonun ipini göğüsleyen taraf olacak.
Öte yandan bu 3 maçtan en az 4 puan çıkarması halinde G.Saray, diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Bir yandan seçim hazırlığını sürdüren yönetim, öte yandan gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, sezonun sonuna yaklaşırken gelecek planlamaları kapsamına raporunu iletti.
Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı, takımın korunmasını isterken beklenen tekliflerin gelmesi halinde oyuncuların önü açılacak.
KADRO ŞİŞKİNLİĞİ AZALTILACAK
G.Saray'da ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.
Sezonun bitmesiyle birlikte beklenen katkıyı veremeyen Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius; yolların ayrılacağı ilk isimler olacak.
3 ismin sözleşmesi biterken, Sergio Oliveira'ya da teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.
Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu kapsamda ayrılacak futbolcuların yerini kaliteli yabancılarla doldurmak isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.
STOPERLER TRANSFER RADARINDA
G.Saray'da Victor Nelsson ve Davinson Sanchez, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar iki isme beklenen tekliflerin gelmesi halinde ayrılmalarına izin verecek.
Nelsson geçtiğimiz yaz da gitmek istemiş fakat takımda tutulmuştu. Danimarkalı yıldızın 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Geçen sezon transfer edilen Kolombiyalı stopere de talipler olduğu bilinirken, ayrılık kararı alması halinde bu bölgeye takviye yapılacak.
Sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği stoper bölgesi için çalışmalarını titizlikle yürüten G.Saray, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte detaylar...
CİMBOM'DAN KURT ZOUMA HAREKATI!
G.Saray, 2 yıldızının ayrılma ihtimaline karşın West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'yı listenin başına yazdı.
Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istemesi nedeniyle bu transferin daha kolay bitebileceği kaydedildi.
29 yaşındaki stoper bu sezon 37 maça çıkarken 3 gol kaydetti ve 3 bin 199 dakika sahada kaldı.
Oyuncunun eski takımı arkadaşı Hakim Ziyech'in de transferde devreye girebileceği iddia edildi.
İlk müdahaleleriyle rakiplerine geçit vermeyen Kurt Zouma bu süreçte sadece 4 sarı kart görürken, kırmızı kart ise görmedi.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ!
Zouma evcil hayvanı olarak beslediği bir kediye tekme attığı için tepki toplamıştı.
Fransız futbolcu bunun üzerine milli takımın dışında bırakılmıştı.