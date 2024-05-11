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Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech'ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan'a geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların opsiyonunu kullandığı Hakim Ziyech, gelecek sezon da parçalı formayı giyecek. Faslı yıldız bunun yanında Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcu için de aracılık edecek. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 11:25 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 11:25
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

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Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya lider konumda giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık bir fark bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Geride kalan süreçte G.Saray, 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 96 puan topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte bu sezon rekorları egale eden G.Saray, iç sahada 18'de 18 yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Ayrıca ligin ikinci yarısındaki tüm maçları kazanarak toplam 16 maçlık seri oluşturdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Cimbom, ligin 35. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Aslan bu maçı kazanıp, sarı-lacivertliler Kayserispor'a karşı puan kaybederse sezonun ipini göğüsleyen taraf olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Öte yandan bu 3 maçtan en az 4 puan çıkarması halinde G.Saray, diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Bir yandan seçim hazırlığını sürdüren yönetim, öte yandan gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun sonuna yaklaşırken gelecek planlamaları kapsamına raporunu iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı, takımın korunmasını isterken beklenen tekliflerin gelmesi halinde oyuncuların önü açılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

KADRO ŞİŞKİNLİĞİ AZALTILACAK

G.Saray'da ilk hedef kadro şişkinliğini azaltmak olacak. Böylelikle hem takım bütçesi azaltılacak hem de yeni gelecek transferlere kaynak yaratılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Sezonun bitmesiyle birlikte beklenen katkıyı veremeyen Serge Aurier, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius; yolların ayrılacağı ilk isimler olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

3 ismin sözleşmesi biterken, Sergio Oliveira'ya da teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Bu kapsamda ayrılacak futbolcuların yerini kaliteli yabancılarla doldurmak isteyen Cimbom, transferde düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

STOPERLER TRANSFER RADARINDA

G.Saray'da Victor Nelsson ve Davinson Sanchez, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Sarı-kırmızılılar iki isme beklenen tekliflerin gelmesi halinde ayrılmalarına izin verecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Nelsson geçtiğimiz yaz da gitmek istemiş fakat takımda tutulmuştu. Danimarkalı yıldızın 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Geçen sezon transfer edilen Kolombiyalı stopere de talipler olduğu bilinirken, ayrılık kararı alması halinde bu bölgeye takviye yapılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği stoper bölgesi için çalışmalarını titizlikle yürüten G.Saray, aradığı ismi ise İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

CİMBOM'DAN KURT ZOUMA HAREKATI!

G.Saray, 2 yıldızının ayrılma ihtimaline karşın West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma'yı listenin başına yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istemesi nedeniyle bu transferin daha kolay bitebileceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

29 yaşındaki stoper bu sezon 37 maça çıkarken 3 gol kaydetti ve 3 bin 199 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Oyuncunun eski takımı arkadaşı Hakim Ziyech'in de transferde devreye girebileceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

İlk müdahaleleriyle rakiplerine geçit vermeyen Kurt Zouma bu süreçte sadece 4 sarı kart görürken, kırmızı kart ise görmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Zouma evcil hayvanı olarak beslediği bir kediye tekme attığı için tepki toplamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

Fransız futbolcu bunun üzerine milli takımın dışında bırakılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor

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