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İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, küme düşmesi kesinleşen Granada'nın konuğu oldu. Eflatun beyazlılar sahadan 4-0 galip ayrılırken Arda Güler ilk kez 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Milli yıldız takımının ikinci golünü de kaydederken İspanyol basınında gündem oldu. İşte Arda için atılan manşetler...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 15:36 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 18:08
İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

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Real Madrid formasını terleten 19 yaşındaki on numara Arda Güler, Granada karşısında gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Genç futbolcunun performansı İspanya'da gündem oldu.

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Real Madrid, Granada ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleyi Real Madrid, 4-0 kazanırken Arda Güler'in performansı alkışları topladı. 19 yaşındaki on numaranın performansı İspanyol basını tarafından manşetlere taşındı.

Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

AS'ta Arda Güler'in çok özel bir futbolcu olduğu belirtildi. AS'ın haberinde 19 yaşındaki on numara için "Bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla yaptı" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

Depor'da yer alan haberde genç futbolcunun aldığı süreleri çok iyi kullandığına vurguda bulunuldu: "Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı."

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

Marca'nın haberinde genç futbolcunun özel bir isim olduğuna dikkat çekildi. Real Madrid'e Kylian Mbappe'nin de geleceği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı:

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

"Arda Güler kendisine dakika verildiği anda büyük bir sıçrama yapıyor. Evet bu takıma daha Mbappe gelecek ama bir de Arda Güler meselesi var. Bu sezon pek oynamadı ama oynadığında da özel bir futbolcu olduğunu görmek zor olmadı. Ligdeki üç golü bir şeyler söylüyor ama asıl oyunu kendisi hakkında daha fazla şey anlatıyor. 19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatle izleyin."

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

Meridiano'nun haberinde genç oyuncunun gelecekte önemli bir futbolcu olabildiğinin sinyallerini verdiği belirtildi. Meridiano'nun haberinde, "Genç Türk hücum oyuncusu aldığı dakikalar içerisinde gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak" denildi.

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

El Desmarque'nin haberinde ise, "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde Real Madrid takımıyla sadece 255 dakika içinde, bu cumartesi Granda maçında attığı gol de dahil olmak üzere şimdiden üç gol attı" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol medyasından flaş Arda Güler Mbappe kıyası! Gelecek sezon...

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