Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

MERT MÜLDÜR CEZALI, 3 İSİM SAKAT
Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor.
Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Hakan, (Çağlar) Becao, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Ramazan, Kartal, Shukurov, Cardoso, Morte, Mane, Nazon