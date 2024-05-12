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Kadıköy'de kader maçı! İsmail Kartal'dan Osayi ve Mert Müldür'ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de heyecan 36. hafta maçlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Sarı lacivertlilerin sahadan puan kaybıyla ayrılması halinde Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir. Teknik direktör İsmail Kartal, Mert Müldür ve Osayi Samuel'in yokluğunda sağ bekte sezonun sürprizine imza atacak. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 13:59 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 15:58
Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

LİGDE 46. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele edecek. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 3, Cengiz Ünder'in de tek golüyle 4-3'lük skorla kazandı.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

MERT MÜLDÜR CEZALI, 3 İSİM SAKAT

Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Hakan, (Çağlar) Becao, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Ramazan, Kartal, Shukurov, Cardoso, Morte, Mane, Nazon

Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

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