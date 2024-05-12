Kadıköy’de kader maçı! İsmail Kartal’dan Osayi ve Mert Müldür’ün yokluğunda sürpriz sağ bek kararı

Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 3, Cengiz Ünder'in de tek golüyle 4-3'lük skorla kazandı.

FARKLI SKORLAR İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.