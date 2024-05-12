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İsmail Kartal: Sahada daha iyi bir takım vardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 3-0 yendikleri karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunarak sahada çok daha iyi bir takım gördüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 21:25 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 21:32
İsmail Kartal: Sahada daha iyi bir takım vardı

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Şampiyonluk ihtimalini 37'inci haftaya da taşıyan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal; ""Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz."" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal derbide takımıyla zafer yaşamak amacındaİsmail Kartal derbide takımıyla zafer yaşamak amacında

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Maç öncesi konuşma hakkında da açıklamada bulunan Kartal; Kendi taraftarlarımızın önünde hep birlikte çalışarak, buraya berabaer geldik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek adına maç önü toplantısı gerçekleştirdik. İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

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