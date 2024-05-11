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Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler gelecek sezon için listesini oluştururken eski Beşiktaşlı yıldızı gündemine aldı. Kanarya, milli futbolcuyla prensip anlaşmasına da vardı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 12:54 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 12:54
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirmek isterken, ligin bitimine 3 hafta kala bu şansını mucizelere bıraktı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Kanarya'da bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre girişimlere başlayan yöneticiler, yıldız isimlerle görüşmelere başladı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Özellikle devre arasında yapılan transferden memnun kalınmazken, veda hazırlıkları hız kazandı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Kanarya'da 6 aylığına transfer edilen Leonardo Bonucci ve Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü gelecek sezon kadroda olmayacak.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

İsmail Kartal'ın uzun ısrarı sonucu transfer edilen Rade Krunic'ten de memnun kalınmadı. Yönetim, uygun bir teklif gelmesi halinde Krunic ile de vedalaşacak.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Yine teknik direktör Kartal'ın isteğiyle takımda tutulan Miha Zajc da Fenerbahçe'de son günlerini geçiriyor. Sloven oyuncuya Süper Lig'den bir çok takım talip olmuş durumda.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

FERDİ'YE VEDA!

Fenerbahçe'nin mevcut kadrodaki en eski futbolcusu konumunda olan Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Milli yıldız için başta Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ciddi ilgisi bulunuyor.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Sarı lacivertlilerin yıldızlarından Sebastian Szymanski de transferin gözdesi konumunda. Polonyalı futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde gelen teklifler ciddiye alınacak.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

FRED VE TADIC KARTAL'I BEKLİYOR

Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden Fred ve Dusan Tadic'in de ayrılık ihtimalini değerlendirdikleri öğrenildi. İki yıldızın da teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalırsa ayrılmak isteyecekleri belirtildi.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

DZEKO BİLMECESİ

Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Edin Dzeko, sarı lacivertlilerin en golcü futbolcusu konumunda. Son zamanlarda teknik direktör İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR

Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

LEVENT MERCAN TAMAM!

Karagümrük'te iyi bir sezon geçiren sol bek Levent Mercan transferini bitirdiği iddia ediliyor.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Genç sol bekin transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerden bir hamle daha geldi.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

KENAN KARAMAN SÜRPRİZİ!

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerin ikinci bombası Kenan Karaman olacak.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Alınan bilgilere göre bu transferi erken bitirmek isteyen yönetim, Schalke 04'te forma giyen Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

Daha önce bir sezon Beşiktaş'ta oynayan Kenan Karaman'ın bu sezon Schalke performansı göz kamaştırdı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

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