Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam

FRED VE TADIC KARTAL'I BEKLİYOR Fenerbahçe'de sezonun flaş isimlerinden Fred ve Dusan Tadic'in de ayrılık ihtimalini değerlendirdikleri öğrenildi. İki yıldızın da teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda kalırsa ayrılmak isteyecekleri belirtildi.

DZEKO BİLMECESİ



Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Edin Dzeko, sarı lacivertlilerin en golcü futbolcusu konumunda. Son zamanlarda teknik direktör İsmail Kartal ile yıldızı barışmayan Boşnak golcünün takımda kalıp kalmayacağı ise merak konusu.





OOSTERWOLDE'DEN CİDDİ GELİR



Son dönemde yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da gündem olan Fenerbahçe, bir isimden daha yüksek kar etmenin peşinde.





Kanarya'ya 6 milyon euroya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde için konuşulan rakamlar 20 milyon euronun üzerinde. Hollandalı yıldız ile Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.