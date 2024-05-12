Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 13 Mayıs bugün kimin maçı var?

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkede futbol maçları sürüyor. Şampiyon olmak isteyenler, kümede kalmaya çalışanlar veya şans oyunları üzerinden para kazamayı hayal edenler karşılaşmaların saatlerini öğrenerek ekran başına geçmek veya takip etmek amacında. Yine birçok takım kendisine puan getirecek veya tur atlatacak sonucu almayı arzuluyor. Liverpool ve Barcelona gibi dünya devleri sahne alacak. Peki, Bugün kimin maçı var? 13 Mayıs 2024 Pazartesi maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.
13 MAYIS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
PREMIER LIG
22.00 Aston Villa - Liverpool
LA LIGA
22.00 Barcelona - Real Sociedad
SERIE A
19.30 Lecce - Udinese
21.45 Fiorentina Monza
2. LİG
20.00 24 Erzincanspor - Iğdır Futbol Kulübü
20.00 Yeni Mersin İdman Yurdu - 1461 Trabzon FK
BELÇİKA A ŞAMPİYONLUK GRUBU
21.30 Club Brugge - Union Saint-Gilloise
HOLLANDA EERESTE DIVISIE
21.00 NAC Breda - Roda
İSVEÇ ALLSVENSKAN
20.10 Göteborg - Malmö FF
POLONYA EKSTRAKLASA
20.00 Radomiak Radom - Ruch Charzow