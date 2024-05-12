Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 13 Mayıs bugün kimin maçı var?

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkede futbol maçları sürüyor. Şampiyon olmak isteyenler, kümede kalmaya çalışanlar veya şans oyunları üzerinden para kazamayı hayal edenler karşılaşmaların saatlerini öğrenerek ekran başına geçmek veya takip etmek amacında. Yine birçok takım kendisine puan getirecek veya tur atlatacak sonucu almayı arzuluyor. Liverpool ve Barcelona gibi dünya devleri sahne alacak. Peki, Bugün kimin maçı var? 13 Mayıs 2024 Pazartesi maçları hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

13 MAYIS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

PREMIER LIG

22.00 Aston Villa - Liverpool

LA LIGA

22.00 Barcelona - Real Sociedad

SERIE A

19.30 Lecce - Udinese

21.45 Fiorentina Monza

2. LİG

20.00 24 Erzincanspor - Iğdır Futbol Kulübü

20.00 Yeni Mersin İdman Yurdu - 1461 Trabzon FK

BELÇİKA A ŞAMPİYONLUK GRUBU

21.30 Club Brugge - Union Saint-Gilloise

HOLLANDA EERESTE DIVISIE

21.00 NAC Breda - Roda

İSVEÇ ALLSVENSKAN

20.10 Göteborg - Malmö FF

POLONYA EKSTRAKLASA

20.00 Radomiak Radom - Ruch Charzow