19 Mayıs 2024 Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbi bilet fiyatları kaç TL olacak?

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini 3 golle aştı. Karşılaşmada Mendes'in golüyle 1-0 geriye düşen Aslan, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ile öne geçmeyi başardı. Markao her ne kadar korku yaşatıp skoru eşitliğe getirse de İtalya'daki kiralık günlerini bitiren Berkan Kutlu, sert bir vuruşla takımına galibiyeti getiren isim oldu.