19 Mayıs 2024 Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbi bilet fiyatları kaç TL olacak?

DERBİ ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR
İki takımın haftaya karşılaşacakları derbiden çıkacaka sonuç şampiyonu belirleyebilir. Lider Galatsaray eğer rakibini yener veya berabere kalırsa adını zirveye yazdıracak. Ama Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla dönerse her şey son haftaya kalacak. Kanarya İstanbulspor'u ağırlarken Cimbom ise Konyaspor ile Konya'da kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Ligin kaderini belirleyebilecek ve şampiyonu ilan edebilecek Galatasaray Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı da merak konusu.
Galatasaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynayacağımız maçın biletleri, bugün saat 14.00'te GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkıyor." ifadelerine yer verildi.