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19 Mayıs 2024 Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbi bilet fiyatları kaç TL olacak?

Trendyol Süper Lig'de Karagümrük'ü 3-2 yenerek şampiyonluğa sadece tek maç bırakan Galatasaray'da 19 Mayıs Pazar günü bekleniyor. Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı kırmızılılar eğer kazanır veya berabere kalırsa 2023-2024 sezonunda iği göğüsleyen taraf olacak. Aksi takdirde her şey son haftaya kalacak. Peki, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 09:52 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:10
19 Mayıs 2024 Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbi bilet fiyatları kaç TL olacak?

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Fatih Karagümrük engelini 3 golle aştı. Karşılaşmada Mendes'in golüyle 1-0 geriye düşen Aslan, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ile öne geçmeyi başardı. Markao her ne kadar korku yaşatıp skoru eşitliğe getirse de İtalya'daki kiralık günlerini bitiren Berkan Kutlu, sert bir vuruşla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Konuk takım bu sonuçla puanını 99'a yükseltmeyi başardı. Ev sahibi ise 37 puanla son haftalara küme düşme hatta korkusunu çok daha derinden hissedeceği 17'inci sıraya geriledi.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Galatasaray'ın şampiyonluktaki tek rakibi Fenerbahçe ise Kayserispor'u 3-0'la geçti. Sarı lacivertlilerde perdeyi Michy Batshuayi açtı. Alexander Djiku çarprazdan şık vuruşla farkı ikiye çıkardı. Çağlar ise üçüncü golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kanarya puanını 93 yaparak son 2 hafta kala umudunu korumayı başardı.

DERBİ ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR

İki takımın haftaya karşılaşacakları derbiden çıkacaka sonuç şampiyonu belirleyebilir. Lider Galatsaray eğer rakibini yener veya berabere kalırsa adını zirveye yazdıracak. Ama Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla dönerse her şey son haftaya kalacak. Kanarya İstanbulspor'u ağırlarken Cimbom ise Konyaspor ile Konya'da kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevu Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ligin kaderini belirleyebilecek ve şampiyonu ilan edebilecek Galatasaray Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı da merak konusu.

Galatasaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynayacağımız maçın biletleri, bugün saat 14.00'te GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkıyor." ifadelerine yer verildi.

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