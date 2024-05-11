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Galatasaray'dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılılar sezon sonunda birçok isimle yollarını ayırmak isterken gündeme öyle bir isim geldi ki transferin gerçekleşmesi durumunda tüm dünyada konuşulacak. İşte o yıldız ve transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 14:53 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 14:53
Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

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Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmek isteyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibin Fenerbahçe'nin Modnhome Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Süper Lig'in 36. haftasında bu şartların oluşması halinde Galatasaray şampiyonluğunu garantileyecek..

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Okan Buruk'un öğrencileri bu durumda 37. haftada Fenerbahçe'yi sahasında şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde ağırlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yönetim transfer harekatını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

RAMOS BOMBASI

Sarı-kırmızılılar geçen sezon adeta Florya'nın kapısından dönerek Sevilla'nın yolunu tutan Sergio Ramos'a bu kez kavuşmaya kararlı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Yönetim, Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 38 yaşındaki stoperi başka bir takıma kaptırmamak için bu defa işi sıkı tutuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Cimbom ilerleyen yaşına rağmen hala mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Sergio Ramos'un menajeriyle temasa geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

İspanya'dan gelen bilgilere göre yıldız oyuncu, futbol hayatını Avrupa'da iddialı bir takımda tamamlamayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Ramos'u ikna etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Tecrübe abidesi Ramos'un çok yüksek olmayan bir ücrete Galatasaray'a 'evet' diyeceği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Böylece Aslan, Sanchez ve Nelsson giderse defansa üst düzey bir takviye yapmış olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

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