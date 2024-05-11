Galatasaray’dan bomba hamle! Yılın transferi olacak

Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Lider Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmek isteyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibin Fenerbahçe'nin Modnhome Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.
Süper Lig'in 36. haftasında bu şartların oluşması halinde Galatasaray şampiyonluğunu garantileyecek..
Okan Buruk'un öğrencileri bu durumda 37. haftada Fenerbahçe'yi sahasında şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde ağırlayacak.
Hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yönetim transfer harekatını sürdürüyor.
RAMOS BOMBASI
Sarı-kırmızılılar geçen sezon adeta Florya'nın kapısından dönerek Sevilla'nın yolunu tutan Sergio Ramos'a bu kez kavuşmaya kararlı.
Yönetim, Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 38 yaşındaki stoperi başka bir takıma kaptırmamak için bu defa işi sıkı tutuyor.
Cimbom ilerleyen yaşına rağmen hala mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Sergio Ramos'un menajeriyle temasa geçti.
İspanya'dan gelen bilgilere göre yıldız oyuncu, futbol hayatını Avrupa'da iddialı bir takımda tamamlamayı planlıyor.
Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Ramos'u ikna etmek istiyor.
Tecrübe abidesi Ramos'un çok yüksek olmayan bir ücrete Galatasaray'a 'evet' diyeceği belirtiliyor.
Böylece Aslan, Sanchez ve Nelsson giderse defansa üst düzey bir takviye yapmış olacak.