Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe’yi tebrik etti

TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. ⚽️— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2024
Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum.
Başkan Erdoğan tebrik mesajında, "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.