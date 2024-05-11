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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 20:11 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 20:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe’yi tebrik etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.


Başkan Erdoğan tebrik mesajında, "TFF 1. Lig'i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off'ta mücadele edecek olan Sakaryaspor'a, Bodrumspor'a, Çorum FK'ya, Kocaelispor'a ve Boluspor'a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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