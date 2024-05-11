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Kayserispor'un uçağına 2 kere yıldırım düştü! Oyuncuların durumu nasıl? Basın Sözcüsü Samet Koç'tan ilk açıklama

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor'un uçağına kalkış esnasında yıldırım isabet etti. Uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı. Yaşanan talihsiz olay sonrası Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç açıklamada bulundu. Koç,"Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, oyuncularımızın durumu iyi" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 19:35 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 22:44
Kayserispor’un uçağına 2 kere yıldırım düştü! Oyuncuların durumu nasıl? Basın Sözcüsü Samet Koç’tan ilk açıklama

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düştü.

Kayserispor uçağına yıldırım düştü!



Süper Lig'de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı'ndan THY'nin 15.15 uçağıyla maç için İstanbul'a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00'de havalandı.



Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı'na tekrar döndü.



Kayserispor kafilesinin havaalanında bekleyişi devam ediyor.



"2 KERE YILDIRIM İSABET ETTİ"
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düşmesinin ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, oyuncularımızın durumu iyi" açıklamasını yaptı.

Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul yolculuğunda Mondihome Kayserispor kafilesini taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, kafilenin durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'u İstanbul'a taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesinin ardından tüm kafilenin Erkilet Havalimanı'na sağ salim dönmüş olmasından ötürü memnuniyet duyuyor, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Mondihome Kayserispor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uçağına yıldırım düşen Kayserispor İstanbul'da!

KAFİLE İSTANBUL'DA
Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesi, uçağa yıldırım düşmesi sonrası yaşadıkları talihsiz olayın ardından İstanbul'a ulaştı.

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