Kayserispor’un uçağına 2 kere yıldırım düştü! Oyuncuların durumu nasıl? Basın Sözcüsü Samet Koç’tan ilk açıklama





"2 KERE YILDIRIM İSABET ETTİ"

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'un uçağına yıldırım düşmesinin ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, oyuncularımızın durumu iyi" açıklamasını yaptı.



Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.



TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul yolculuğunda Mondihome Kayserispor kafilesini taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, kafilenin durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'u İstanbul'a taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesinin ardından tüm kafilenin Erkilet Havalimanı'na sağ salim dönmüş olmasından ötürü memnuniyet duyuyor, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Mondihome Kayserispor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KAFİLE İSTANBUL'DA

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesi, uçağa yıldırım düşmesi sonrası yaşadıkları talihsiz olayın ardından İstanbul'a ulaştı.