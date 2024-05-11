FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor maçı sonrası Kadıköy'deki atmosferin nasıl olacağı da merak konusu oldu.

Konyaspor maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefindeki isim olan Cengiz Ünder ise bu maç öncesi flaş bir karar aldı.