FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın yanı sıra akıllarda Karagümrük - Galatasaray maçında olacak.
TFF'nin aldığı karar doğrultusunda son 3 haftada oynanacak mücadeleler aynı saatte başlayacak.
Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor maçı sonrası Kadıköy'deki atmosferin nasıl olacağı da merak konusu oldu.
Konyaspor maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefindeki isim olan Cengiz Ünder ise bu maç öncesi flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Cengiz Ünder'i İrfan Can Kahveci'nin sezonu kapatmasının ardından Kayserispor maçında 11'de görevlendirmeyi planlıyor.
Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncunun taraftarlardan gelen tepkiler sonrasında forma giymek istemediği iddia edildi.