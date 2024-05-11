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Cengiz Ünder'den skandal karar! Camiayı şoke etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ligin bitimine son 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan arkasında kalan sarı lacivertliler, şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırabilir. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda Kayserispor maçında Cengiz Ünder'in forma giymesi beklenirken, milli yıldızın şoke eden bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 16:54 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 16:54
Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

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Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın yanı sıra akıllarda Karagümrük - Galatasaray maçında olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda son 3 haftada oynanacak mücadeleler aynı saatte başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor maçı sonrası Kadıköy'deki atmosferin nasıl olacağı da merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

Konyaspor maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefindeki isim olan Cengiz Ünder ise bu maç öncesi flaş bir karar aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Cengiz Ünder'i İrfan Can Kahveci'nin sezonu kapatmasının ardından Kayserispor maçında 11'de görevlendirmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncunun taraftarlardan gelen tepkiler sonrasında forma giymek istemediği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder’den skandal karar! Camiayı şoke etti

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