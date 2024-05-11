Galatasaray genç topçu için harekete geçti! Okan Buruk ısrarcı! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde son 3 haftaya lider giren ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray 'da yaz transfer sezonu için çalışmalar hız kazandı.

Bu sezon orta alanın merkezinde ciddi problemler yaşayan Galatasaray, transferde gözünü yine bu bölgeye çevirmiş durumda.

GALATASARAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Transferin son gününde kadroya katılan Tanguy Ndombele konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğrayan, Sergio Oliveira'dan ise sakatlık ve disiplin problemleri nedeniyle neredeyse hiç katkı alamayan Sarı-Kırmızılılar bu kez hata yapmak istemiyor. Yeni sezon planlamasında çok titiz davranan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un en çok beğendiği isimlerden biri olan Albert Gronbaek için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor. Alman basınına göre Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.