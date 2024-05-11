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Galatasaray genç topçu için harekete geçti! Okan Buruk ısrarcı! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Alman basınına göre W.Bremen’ın transfer etmek istediği Bodo Glimt’li Albert Gronbaek için Galatasaray da masaya oturuyor. Norveç ekibinin 22 yaşındaki orta alan oyuncusu için 10 milyon Euro istediği de belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:54 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 14:36
Galatasaray genç topçu için harekete geçti! Okan Buruk ısrarcı! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar

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Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde son 3 haftaya lider giren ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaz transfer sezonu için çalışmalar hız kazandı.

Bu sezon orta alanın merkezinde ciddi problemler yaşayan Galatasaray, transferde gözünü yine bu bölgeye çevirmiş durumda.

GALATASARAY HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Transferin son gününde kadroya katılan Tanguy Ndombele konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğrayan, Sergio Oliveira'dan ise sakatlık ve disiplin problemleri nedeniyle neredeyse hiç katkı alamayan Sarı-Kırmızılılar bu kez hata yapmak istemiyor. Yeni sezon planlamasında çok titiz davranan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un en çok beğendiği isimlerden biri olan Albert Gronbaek için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor. Alman basınına göre Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen de 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

10 MİLYON EURO İSTENİYOR
Haberde, "Werder Bremen ve Galatasaray, Gronbaek için yarışıyor. Bodo, Danimarkalı orta alan oyuncusu için 10 milyon Euro istiyor" ifadesi kullanıldı.

2024 TEHLİKESİ
Bu sezon başında Galatasaray'a karşı oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Gronbaek'in 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 21 resmi maçta 8 gol 3 asistlik performans sergileyen genç yıldızın Danimarka formasıyla Euro 2024'te boy göstermesi durumunda çok daha pahalı bir futbolcu haline gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İTALYANLAR TAKİPTE
Alman basınında yer alan bir başka iddiaya göre ise İtalya'dan 4-5 kulüp Gronbaek'i yakından takip ediyor. Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için haziran ayından itibaren büyük bir kapışma yaşanabileceği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın bu nedenle elini çabuk tutmak istediği ve kısa süre içinde görüşmelerin başlayacağı belirlendi.

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