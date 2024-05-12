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Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2024 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray...

Trendyol Süper Lig’de 36’ıncı hafta eş zamanlı oynanacak 10 maçla başlayacak ve sona erecek. Birbirinden iddialı 20 takımın mücadelesinde kazanan taraflar sevinecek, kaybedenler üzülecek. Belki de şampiyon belli olacak. Meşin yuvarlağa sevdalı milyonlarca taraftar da ekran başına kilitlenerek bu heyecana ortak olacak. Peki, Bugün Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2024 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 11:23 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 16:37
Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2024 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray...

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Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önde girdiği Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında karşılaşmalar aynı gün oynanacak. Sarı kırmızılılar da sarı lacivertliler de kazanarak yoluna devam ederek haftaya karşılaşacakları derbi öncesi moral bulmak amacında. Diğer yandan küme düşme hattında da kıran kırana rekabet sürüyor. Her şeyin yaşanabileceği heyecan dolu 10 mücadele futbol severleri bekliyor. Taraftarlar da kendi takımlarının karşılaşmalarının nerede yayınlanacağını araştırarak öğrenmeye çalışıyor. Peki, Bugün Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2024 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

96 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın küme düşme hattındaki Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı Süper Lig maçı saat 19.00'da başlayacak. Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İkinci sırada şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile oynayacağı maç da saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.

Trabzonspor İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupaları mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor'un küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor ile kozlarını paylaşacağı 90 dakika da aynı saatte oynanacak. Kanal ise Bein Sports 4.

Sivasspor Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor'un hemen 3 puan gerisinde yer alan ve UEFA Avrupa Ligi için sonuna kadar gitmek isteyen Başakşehir'in Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği kritik randevu da 19.00'da başlayacak. Bein Sports 5 yayıncı kanal olacak.

Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Beşiktaş, sıralama olarak da üçüncülüğü istiyor. Camianın geçirdiği zor dönemin ancak böyle bir sonuçla nispeten teselli bulması yönünde görüş birliği var. Alanyaspor deplasmanına çıkacak siyah beyazlıların Fatih Tekke ve öğrencileri karşısındaki randevusu 19.00'da başlayacak. Bein Sports 3 canlı yayınlayacak.

Kasımpaşa Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiren ancak Avrupa kupaları hedefinden uzaklaşan Kasımapaşa, evinde ağırlayacağı Antalyaspor ile 19.00'de kozlarını paylaşacak. Beinconnect.com.tr'den bu zorlu randevuyu canlı izleyebilirsiniz.

Pendikspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İkinci yarıdaki performansıyla lige tutunan Pendikspor için kader haftası. Eğer bugün Rizespor karşısında kaybederlerse Fatih Karagümrük ve Konyaspor'un kazanmasıyla ihtimali zayıflayacak. Maç 19.00'da başlayacak ve Beinconnecct.com.tr'den seyredilebilecek.

Adana Demirspor Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İstediği sonuçları alamadığı Süper Lig'in ikinci yarısında 11'inciliğe kadar gerileyen Adana Demirspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Özellikle Güneydoğu temsilcisi için kritik hafta. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği zorlu sınav için adres Bein BOX Office. Saat 19.00'da ekranlarınızdan izleyebilirsiniz.

Konyaspor Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Geride kalan haftada Trabzonspor'u yenerek adından söz ettiren Samsunspor bu kez küme düşme hattı ile arasında 2 puan bulunan Konyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'daki mücadele beinconnect.com.tr'den naklen aktarılacak.

Hatayspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Deprem felaketi sonrası yeniden mücadele etmeye başladığı ligde istediği sonuçları alamayan ve 34 puanla 18'inci sırada bulunan Hatayaspor, küme düşme hattı ile arasında 4 puan bulunan MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İki takım da kazanmak için saat 19.00'da karşılaşacak. Bein Kanal 1'den kritik randevu izlenebilecek.

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