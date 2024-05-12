Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2024 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray...

Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önde girdiği Trendyol Süper Lig'in 36'ıncı haftasında karşılaşmalar aynı gün oynanacak. Sarı kırmızılılar da sarı lacivertliler de kazanarak yoluna devam ederek haftaya karşılaşacakları derbi öncesi moral bulmak amacında. Diğer yandan küme düşme hattında da kıran kırana rekabet sürüyor. Her şeyin yaşanabileceği heyecan dolu 10 mücadele futbol severleri bekliyor. Taraftarlar da kendi takımlarının karşılaşmalarının nerede yayınlanacağını araştırarak öğrenmeye çalışıyor. Peki, Bugün Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2024 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...