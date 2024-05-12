Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 12 Mayıs 2024 maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Galatasaray...

Alanyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak Beşiktaş, sıralama olarak da üçüncülüğü istiyor. Camianın geçirdiği zor dönemin ancak böyle bir sonuçla nispeten teselli bulması yönünde görüş birliği var. Alanyaspor deplasmanına çıkacak siyah beyazlıların Fatih Tekke ve öğrencileri karşısındaki randevusu 19.00'da başlayacak. Bein Sports 3 canlı yayınlayacak.
Kasımpaşa Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiren ancak Avrupa kupaları hedefinden uzaklaşan Kasımapaşa, evinde ağırlayacağı Antalyaspor ile 19.00'de kozlarını paylaşacak. Beinconnect.com.tr'den bu zorlu randevuyu canlı izleyebilirsiniz.
Pendikspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İkinci yarıdaki performansıyla lige tutunan Pendikspor için kader haftası. Eğer bugün Rizespor karşısında kaybederlerse Fatih Karagümrük ve Konyaspor'un kazanmasıyla ihtimali zayıflayacak. Maç 19.00'da başlayacak ve Beinconnecct.com.tr'den seyredilebilecek.
Adana Demirspor Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İstediği sonuçları alamadığı Süper Lig'in ikinci yarısında 11'inciliğe kadar gerileyen Adana Demirspor, Gaziantep FK ile karşılaşacak. Özellikle Güneydoğu temsilcisi için kritik hafta. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği zorlu sınav için adres Bein BOX Office. Saat 19.00'da ekranlarınızdan izleyebilirsiniz.
Konyaspor Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Geride kalan haftada Trabzonspor'u yenerek adından söz ettiren Samsunspor bu kez küme düşme hattı ile arasında 2 puan bulunan Konyaspor'a konuk olacak. Saat 19.00'daki mücadele beinconnect.com.tr'den naklen aktarılacak.
Hatayspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Deprem felaketi sonrası yeniden mücadele etmeye başladığı ligde istediği sonuçları alamayan ve 34 puanla 18'inci sırada bulunan Hatayaspor, küme düşme hattı ile arasında 4 puan bulunan MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. İki takım da kazanmak için saat 19.00'da karşılaşacak. Bein Kanal 1'den kritik randevu izlenebilecek.