Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 96 puanın ardından ligde 90 puanla 2. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 96 puanın ardından ligde 90 puanla 2. sırada yer alıyor.
Kanarya, kalan haftalarda sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Diğer yandan ise sarı-lacivertliler, Cimbom'un puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon öncesi takıma katılacak ve takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.
Bu anlamda Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı.
Kanarya'da şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından takımdaki bazı futbolcuların huzursuz olduğu öğrenildi.
Bu isimlerden biri de Fred... Sambacının Dzeko ve Tadic gibi İsmail Kartal ile bazı konularda anlaşamadığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre Kartal'ın kalması durumunda sezon sonunda ayrılmak istediği de gelen iddialar arasında...