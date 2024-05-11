SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu. Tarihin en iyi kadrolarından biri kurulan sarı lacivertliler, sezona 4 kupa iddiası ile başlasa da sonuçlar hüsran oldu. Kanarya'da yıldız futbolcular İsmail Kartal'a karşı kazan kaldırdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 10:47 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 10:47
Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in bitmesine 3 hafta kala ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 96 puanın ardından ligde 90 puanla 2. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Kanarya, kalan haftalarda sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Diğer yandan ise sarı-lacivertliler, Cimbom'un puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon öncesi takıma katılacak ve takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Bu anlamda Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Kanarya'da şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından takımdaki bazı futbolcuların huzursuz olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Bu isimlerden biri de Fred... Sambacının Dzeko ve Tadic gibi İsmail Kartal ile bazı konularda anlaşamadığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Fotomaç'ın haberine göre Kartal'ın kalması durumunda sezon sonunda ayrılmak istediği de gelen iddialar arasında...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de İsmail Kartal isyanı! Yıldız futbolcu rest çekti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Doğal gaz arzında rekor: Hedefler aşıldı! Türkiye’de doğal gaz dağıtımına geçen yıl 17 milyar liradan fazla yatırım yapıldı
Ege’deki DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda bir ilk: İDA’lar sahaya indi | Hedefler imha edildi Türk bayrağı çekildi
Maliye POS cihazlarıyla yapılan tahsilatları radarına aldı! Bakan Şimşek duyurdu: Çok sayıda kişi tespit edildi
İbrahim Oktugan’ın son görüntüleri ortaya çıktı: Kanlar içinde yere yığıldı yardım istedi
9’uncu yargı paketi taslağı ortaya çıktı! ’Etki Ajanlığı’ düzenlemesi FETÖ’yü panikletti
Beşiktaş’ın eski yıldızı Fenerbahçeli oluyor! Prensip anlaşması tamam
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 80 ile uyarı! 29 il için sarı alarm! Ankara ve İstanbul için saat verildi
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor
Galatasaray’ın yeni transferi Hakim Ziyech’ten! Yaptığıyla olay olmuştu Aslan’a geliyor
10 soruda hastanede onaylı randevu dönemi! Onay verilen randevu iptal edilebilecek mi? Kimler muaf?
Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?
20 yılın en büyük felaket alarmı! NASA uyardı: Cep telefonlarını ve interneti etkileyecek! Fotoğrafı yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak
Duygu Nebioğlu duruşma tarihini duyurdu: Sesiniz olmaya geliyorum! Annesinin mektubunu paylaştı
Son dakika: Filistin tasarısı BM’de onaylandı! BMGK’da oylanacak
SON DAKİKA