Şoke eden detay! Jose Mourinho Fenerbahçe’ye gelirse...

Süper Lig'de tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe, bir sezonu daha hüsranla kapatmaya çok yakın.
Süper Lig'de tarihinin en pahalı kadrosunu kuran Fenerbahçe, bir sezonu daha hüsranla kapatmaya çok yakın.
2018'de başkan adaylığı sürecinde 'Fenerbahçe'de başkanlığın iki dönem yapılmasını' savunan Ali Koç, ikinci döneminin de sonuna geldi.
6 yıllık süreçte Kanarya ile yalnızca Türkiye Kupası'nı bir kez müzesine götürebilen Ali Koç'un yeniden aday olmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
HER SEZON FARKLI TEKNİK ADAM
Daha önce Vitor Pereira'dan boşalan koltuğu ligin son 10 haftasında İsmail Kartal'ı takımın başına getiren Koç, Trabzonspor'un arkasında ikinci tamamlanan sezonun sonunda Kartal'ı görevden almıştı.
Takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u getiren Ali Koç, ilk kupasını da Portekizlinin döneminde kazanmayı başardı.
Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, ligde ikinci olurken UEFA Avrupa Ligi'ne de son 16 turunda Sevilla'ya elenerek veda etmişti.
KARTAL KARARI TARTIŞILDI
Bu sezon başında Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından büyük bir sürpriz yaşandı. Ali Koç Jesus için 'Dönemimizin en başarılı teknik adamıydı' açıklamasını yapmasının ardından ligi bilen bir hocayı takımın başına getirmek istiyoruz diyerek kafa karıştırmıştı.
İsmail Kartal'a tarihin en iyi kadrolarından birini sunan Fenerbahçe, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Livakovic, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.
4 KUPADA HÜSRAN
Sezona 4 kupada da favori olarak giren Kanarya, ilk olarak Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Sonrasında ise Süper Kupa için tarih boyunca konuşulacak bir karara imza atıldı.
Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan maça U19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe, Icardi'nin ilk dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi ve kupayı ezeli rakibine sundu.
Süper Kupa maçına çıkmama gerekçesi olarak Olympiakos maçlarını gösteren sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal yine de Yunanistan'daki maça rotasyonlu bir kadroyla çıkınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
Rövanş maçında yaptığı değişikliklerle taraftarın tepkisini çeken İsmail Kartal, penaltılarla kaybedilen turun ardından 'güvendiğimiz oyuncular penaltıları atamadı' diyerek topu futbolcularına bıraktı.
FUTBOLCULARLA GERİLİM
İsmail Kartal'ın yaptığı kadro tercihleri ve değişiklikler taraftarı olduğu kadar futbolcuları da rahatsız etmiş durumda.
Fenerbahçe'nin saha içi liderlerinden Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in Kartal'ın aldığı kararlara tepki gösterdiği konuşuluyor.
MOURINHO TEHLİKESİ
Fenerbahçe'de sezon sonunda İsmail Kartal ile yolların ayrılması artık kesinleşti. Mevcut başkan Ali Koç, seçim kozu olarak Jose Mourinho ile görüşmelere başladı.
Ancak Fenerbahçe'yi bu konuda bekleyen büyük bir tehlike mevcut. Tarihin en pahalı kadrolarından birini kuran ancak başarı elde edemeyen Fenerbahçe'nin deyim yerindeyse atılacak tek bir kurşunu kalmadı.
Takımın başında 'Special One'ın geçmesi halinde, Portekizlinin alacağı maaş kadar sözleşmeye konulacak tazminat maddesi de oldukça önemli.
Zira Mourinho kariyeri boyunca yalnızca Porto ve Inter'den tazminat almadan ayrıldı. Jose'nin aldığı tazminatlar ise dudak uçuklattı.
Mourinho'nun kazandığı tazminat miktarı şu şekilde;
2007 CHELSEA: 18 milyon Sterlin
2013 REAL MADRID: 17 milyon Sterlin
2015 CHELSEA: 12.5 milyon Sterlin
2018 MANCHESTER UNITED: 17 milyon Sterlin
2021 TOTTENHAM: 18 milyon Sterlin
2024 ROMA: 3 milyon Sterlin