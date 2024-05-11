Şoke eden detay! Jose Mourinho Fenerbahçe’ye gelirse...

4 KUPADA HÜSRAN Sezona 4 kupada da favori olarak giren Kanarya, ilk olarak Ankaragücü'ne 3-0 kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Sonrasında ise Süper Kupa için tarih boyunca konuşulacak bir karara imza atıldı.

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan maça U19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe, Icardi'nin ilk dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi ve kupayı ezeli rakibine sundu.

Süper Kupa maçına çıkmama gerekçesi olarak Olympiakos maçlarını gösteren sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal yine de Yunanistan'daki maça rotasyonlu bir kadroyla çıkınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Rövanş maçında yaptığı değişikliklerle taraftarın tepkisini çeken İsmail Kartal, penaltılarla kaybedilen turun ardından 'güvendiğimiz oyuncular penaltıları atamadı' diyerek topu futbolcularına bıraktı.