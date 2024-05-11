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Arda Güler maçı hangi kanalda! Real Madrid Granada maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İspanya'nın köklü futbol ligi La Liga 35. hafta maçlarıyla futbol severlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, ligde zor günler geçiren Granada ile şampiyonluğu garantileyen Real Madrid arasında gerçekleşecek. Bu sezon bekleneni veremeyen ve ligde sadece iki galibiyet elde edebilen Granada, güçlü rakibini evinde ağırlayacak. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 19:04 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 21:42
Arda Güler maçı hangi kanalda! Real Madrid Granada maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Real Madrid ise La Liga'da gösterdiği üstün performansla zirvede yer alıyor. Bu sezon oynadığı 34 maçta 27 galibiyet elde eden Madrid ekibi, attığı 74 golle rakip savunmaları adeta dağıttı. Granada karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Real Madrid, ligdeki tek yenilgisini telafi etmek istiyor.

REAL MADRİD GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

KAMP KADROSU VE MAÇ DETAYLARI

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Granada maçı için kamp kadrosunu belirledi. Kadro, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan zorlu maçın ardından dinlenmesi beklenen isimlerle güçlendirildi.

Ekip, teknik direktörün rotasyon stratejileriyle Granada deplasmanına hazır hale getirildi. Real Madrid'in kamp kadrosunda Thibaut Courtois, Toni Kroos, Vinicius Junior gibi yıldızlar yer alıyor.

Real Madrid, bu karşılaşmadan alacağı olası bir galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Granada ise, ligde kalma umutlarını sürdürebilmek için sahadan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Futbolseverler, bu karşılaşmayı büyük bir ilgiyle takip edecek.

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