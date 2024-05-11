Arda Güler maçı hangi kanalda! Real Madrid Granada maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Real Madrid ise La Liga'da gösterdiği üstün performansla zirvede yer alıyor. Bu sezon oynadığı 34 maçta 27 galibiyet elde eden Madrid ekibi, attığı 74 golle rakip savunmaları adeta dağıttı. Granada karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Real Madrid, ligdeki tek yenilgisini telafi etmek istiyor.
REAL MADRİD GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak olan bu zorlu mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
KAMP KADROSU VE MAÇ DETAYLARI
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Granada maçı için kamp kadrosunu belirledi. Kadro, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan zorlu maçın ardından dinlenmesi beklenen isimlerle güçlendirildi.