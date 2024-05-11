Arda Güler maçı hangi kanalda! Real Madrid Granada maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Real Madrid, bu karşılaşmadan alacağı olası bir galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Granada ise, ligde kalma umutlarını sürdürebilmek için sahadan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Futbolseverler, bu karşılaşmayı büyük bir ilgiyle takip edecek.