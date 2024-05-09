Fenerbahçe’de sular durulmuyor: Sivasspor maçından sonra Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski ile ilgili flaş gelişme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile yıldız oyuncular arasındaki gerilimde yeni bir iddia ortaya atıldı. Bilindiği gibi Kartal ile yıldız oyuncular arasındaki iletişim son haftalarda iyice azalmıştı.

KRİTİK TARİH 22 NİSAN

Fenerbahçe'de 22 Nisan'da oynanan Sivasspor maçından sonra Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İddiaya göre 4 yıldızın, Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçtan sonra Sportif Direktör Mario Branco ile toplantı yaptıkları belirtildi. Takımın ağır toplarının deneyimli teknik direktör İsmail Kartal'ı Branco'ya ve yönetime şikayet ettikleri öne sürüldü.