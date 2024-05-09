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Beşiktaş, Milan'ın İtalyan hocası Stefano Pioli’yi gözüne kestirdi!

İtalyan ekibi Milan’dan ayrılması beklenen Stefano Pioli’yi takımın başına geçirmeyi planlayan Hasan Arat yönetiminin, sezon sonu tecrübeli hoca ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 07:00 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 07:07
Beşiktaş, Milan’ın İtalyan hocası Stefano Pioli’yi gözüne kestirdi!

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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlı yönetimin gündemine gelen son isim ise İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'ı çalıştıran İtalyan teknik adam Stefano Pioli oldu. Beşiktaş yönetiminin sezon sonu Milan'dan ayrılması beklenen tecrübeli hoca ile sezon sonunda görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı takımın başkanı Hasan Arat'ın da Pioli ismine olumlu yaklaştığı ve şartların oluşması halinde İtalyan teknik adamı yeni sezonda takımın başında görmek istediği ifade ediliyor.

Bu sezon Milan'ın başında 49 maça çıkıp 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan 58 yaşındaki çalıştırıcı 1.86'lık puan ortalaması tutturdu. Pioli'nin ekibi ligde de bitime 3 hafta kala şampiyon Inter'in ardından 71 puanla ikinci sırada. Pioli'nin Milan'la kontratı 2025'te sona erecek.

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