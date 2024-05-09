Beşiktaş, Milan’ın İtalyan hocası Stefano Pioli’yi gözüne kestirdi!

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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlı yönetimin gündemine gelen son isim ise İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'ı çalıştıran İtalyan teknik adam Stefano Pioli oldu. Beşiktaş yönetiminin sezon sonu Milan'dan ayrılması beklenen tecrübeli hoca ile sezon sonunda görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlı takımın başkanı Hasan Arat'ın da Pioli ismine olumlu yaklaştığı ve şartların oluşması halinde İtalyan teknik adamı yeni sezonda takımın başında görmek istediği ifade ediliyor.