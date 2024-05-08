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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Transfer için liglerin bitmesini bekliyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Karagümrük'ü eledikleri karşılaşmanın ardından A Spor'a konuk olarak gündemi değerlendirdi. Doğan, transfer konusunda anlaştıkları oyuncular olduğunu ve pazarlık halinde bulundukları isimler için liglerin bitmesini beklediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 23:34 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 23:38
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Transfer için liglerin bitmesini bekliyoruz

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Fatih Karagümrük'ü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Doğan finale yükselmeleri nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek finali her statta oynayabileceklerini ifade ederek; "Bize her yer Trabzon. Bunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor bu yıl ki hedefi kupa ve ligi 3. sırada bitirmek. Bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Trabzonspor'un bu zor günlerinde İstanbul'daki taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hafta içi geldiler bize destek verdiler. Sahada bize itici güç oldular. 2 takımın da ana hedefi bu. Onlar da Ziraat Türkiye Kupası ve 3.'lük için yarışıyor. Önce dostluğun kazanacağı final olmasını diliyorum. Sakatlık olmasın, son olarak da sahada iyi olan kazansın. Saha dışı faktörler devreye girmesin. Hak edenin hakkını aldığı final olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a önemli açıklamalar!
Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a önemli açıklamalar!

"LİGLERİN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Transfere de değinen Doğan; ""İşin doğrusu hızlı şekilde devam ediyoruz. Yakın zaman içinde, bitme aşamasına gelen biten 3 transferimiz var. Hatta 4 diyebiliriz. Önümüzdeki günler içinde 2 transferimiz de inşallah, aşamaya gelecek. Yeni sezon planlamasını çok önce başlatmıştık. Hem hocanın izleme ekibi, hem kulübün izleme ekibi, hem de yurt dışında çalışmalarımız var. Onlardan aldığımız referanslarla hata yapmadan transfer sezonu geçirmeye çalışıyoruz. Genç yetenekli ve tecrübe sahibi isimlerde olacak. Ancak hata yapma lüksümüz yok bu sene. Doğru bir tane. Şampiyonluk sezonunda işin içinde olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim en büyük avantajımız transferlerin yüzde 80'inin hazırlık dönemine yetişmesi. Buna benzer tablo ile bu yıl da gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız o yönde. Ciddi aşama kat ettik. Belli liglerde, liglerin tamamlanmasını bekliyoruz. Oyuncularla imza aşamasına gelmek için onlarla lig bitmesi lazım. Bonservis pazarlığını yaptığımız takımların maçlarının bitmesini bekliyoruz.
Trabzonspor taraftarı şuna emin olsun. İzleme ekipleri ve kendimizi takipleri ile çok ciddi emekler verdiğimiz, dikkatli davrandığımız transfer dönemi geçiryoyuruz. Hızlı ilerliyoruz. Yeniden İstanbul'da boğaz köprüsünde bordo mavili bayrağı dalgalandırmak istiyoruz. Başka düşüncemiz yok.
Transfer döneminde hızlı davranmak, saha içinde ve saha dışında birlik olmalıyız. Maddi konularımızı çözmek zorundayız. Parasını ödemediğin oyuncudan, performans beklemek hayal ürünü. Bunlara göre hareket ediyoruz. Allah'ın izniyle seneye Trabzonspor taraftarlarına güzel bir sezon yaşatmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde." dedi.dedi.

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