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Abdullah Avcı: İlk yarı hiçbir şey üretemedik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Avcı, ilk yarı üretme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 23:05 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 23:05
Abdullah Avcı: İlk yarı hiçbir şey üretemedik

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Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında; "Oyunun başında planladığımız bir oyun vardı. Oyuncu bazen cevap verir bazen vermez. Başından itibaren kazanmayı istedik. Rakip düzgün ayaklı oyunculardan kurulu. Kaliteli ayakları var. İlk yarı bir şey üretemedik. Baskının tekrar nasıl olacağını anlattık. Doğru yönlendirmeli baskıyla birlikte ikinci topları alarak diagonallerle beraber 8 dakikada gösterdik etkiyi. Her zaman karşılık alamazsın. 3-0, 4-0 olmasına rağmen disiplini elden bırakmadık. Bir ara beşliye döndük. Harika bir ikinci yarı vardı. Bazen yeterli oluyoruz bazen olmuyoruz. Zaman zaman inişli çıkışlı bir performansımız var. Bunu yaşarken yarışıyoruz. Şu an finalde ve ligde üçüncü sıradayız. Bazen oyun beni de taraftarımızı da memnun etmeyen. Baskılı oynayan, güçlü oynayan bir takım oluşturacağız. Artık kupayı bir kenara bırakıp İstanbulspor maçına hazırlanacağız. Kazanıp Avrupa'nın bir ayağı için yerimizi sağlamlaştıracağız. Rahmetli Ahmet Suat Özyazıcı bu takımda tüm kupaları kazanan tek isim. Umarım ben de kazanarak tarihe geçerim. Karagümrük çok iyi bir takım. Bundan sonra başarılar dilerim. Doktorundan aldığım bilgiye göre çok ciddi bir durumu yok. İstanbulspor maçında oynar diye düşünüyorum." diye konuştu.

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BASKI KOLAY DEĞİL

Umut Bozok'un attığı golleri kendisine hediye ettiğini öğrenmesinden mutluluk duyan deneyimli teknik direktör; "Trabzonspor'da oynamak başka diğer takımlarda oynamak başka. Büyük takımlarda baskı kolay değil. Umut iyi bir futbolcu ve 2 sezon öncesinin gol kralı. En uygun şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ONLAR DA KUPA İSTİYOR

Final hakkında da konuşan Avcı; "Beşiktaş iyi bir takım. Zengin bir kadroları var. Tarihi çok önemli ve değerli bir takım ile karşı karşıya geleceğiz. Topun daha fazla oyunda kaldığı bir mücadele olmasını diliyorum. Onlar da bu sezon bizim gibi olan süreci kupa ile tamamlamak istiyorlar" dedi.

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