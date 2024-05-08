Tolunay Kafkas: İkinci yarıyı oynayamadık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, maçın 90 dakika olduğunu ve sadece ilk yarıyı oynamalarının kendilerine yetmediğin iifade ederek; "İlk yarı oyun ve pozisyon üstünlüğü var gibiydi. Ama gollerle birlikte kaybettik. İkinci devre mücadele gücümüz de düştü. Yeni bir şey değil. Aşmaya çalışıyoruz. Telafi etmeye gayret gösteriyoruz. 4 de yersiniz 5 de ama düştüğünüz yerden kalkarsınız. Kümede kalmak istiyoruz. Kritik maçlarımız var. Oyunun tamamını oynamak zorundasınız. Yoksa yetmiyor. Kaliteli oyuncular var. Bugün de ilk yarıyı oynadık ama 90 dakikayı bitiremedik. İkinci yarı mücadele dahi edemedik. Gollerden sonra dağılmamız kabul edilebilir değil. Oyuncularımızla oturup konuşacağız. 6 kez yenilip 7'inci kez sahaya çıkamıyorsan teknik direktörlük yapmayacaksın." dedi.