Emre Belözoğlu: Ankaragücü ligde kalacak

MKE Ankaragücü'nde Beşiktaş'a kaybedilen maç sonrası konuşan Teknik Direktör Emre Belözoğlu; "Futbol böyle bir oyun. Yapacak bir şey yok. İki maçtır bence oyun anlamında her şeyi yapmaya çalışan bir grubumuz vardı. 2-0 veya 3-0'a getirebilecek bir oyun ortaya koyduk. Çok iyi bir noktaya gelmemize rağmen Beşiktaş basit bir hatadan golü attı. Herkesi kutluyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ligde 3 maçımız var. Çok rahat değiliz. Herkes şunu bilsin, Ankaragücü ligde kalacak" dedi.

"BU DURUM KOLAY DEĞİL"

Belözoğlu oyuncularını nasıl motive edebileceği konusundaki soruya; "Buraları yaşamak kolay değil. Her hafta sürekli dibi görmek, buradan çıkmak oldukça zor. Oyuncularım ve ben elimizden geleni yapıyoruz. 4 puan fark çok da büyük bir avantaj değil. Rahat bir konumda bulunmuyoruz. 3 maçımız kaldı. En yüksek puanla sezonu tamamlamak istiyoruz" yanıtını verdi.