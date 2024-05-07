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Halim Okta'dan final açıklaması: Biz buna alışkınız

Beşiktaş Teknik Sorunlusu Halim Okta, MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Okta, siyah beyazlı kulübün tarihinde bu tür başarılara alışkın olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 23:16 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 23:17
Halim Okta’dan final açıklaması: Biz buna alışkınız

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Yarı finalde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükselen Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta, mücadeleye sonrasında açıklamalarda bulundu. Okta, "Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk ve çok inanmıştık. Hedefimiz kupa. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu sezon hedef kupa olunca ve finale kalınca yöneticilerimiz de soyunma odasına geldi. Biz hep şampiyonluğa oynayan ve buna alışkın bir takımız. Tribündeki taraftarlar da coşkusunu gösterince bizim adımıza her şey çok güzel oldu. Sakatlıktan yeni çıkan isimler vardı. Farklı bölgelerde oynatmak zorunda kaldığımız oyuncularımız vardı. Tempomuz düşse de maçı kazanmayı başardık. Sonu güzel biten bir karşılaşma oldu. Kazandık ve mutluyuz." dedi.

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