Halim Okta’dan final açıklaması: Biz buna alışkınız

Yarı finalde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükselen Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Halim Okta, mücadeleye sonrasında açıklamalarda bulundu. Okta, "Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk ve çok inanmıştık. Hedefimiz kupa. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu sezon hedef kupa olunca ve finale kalınca yöneticilerimiz de soyunma odasına geldi. Biz hep şampiyonluğa oynayan ve buna alışkın bir takımız. Tribündeki taraftarlar da coşkusunu gösterince bizim adımıza her şey çok güzel oldu. Sakatlıktan yeni çıkan isimler vardı. Farklı bölgelerde oynatmak zorunda kaldığımız oyuncularımız vardı. Tempomuz düşse de maçı kazanmayı başardık. Sonu güzel biten bir karşılaşma oldu. Kazandık ve mutluyuz." dedi.