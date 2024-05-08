Jaydon Oosterwolde Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte cevabı...

Bu sezon uzun süredir götürdüğü şampiyonluk mücadelesinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, 36'ıncı haftada Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına devam eden sarı lacivertlilerde belki de son dönemin en çok eleştirilen mevkilerin başında gelen stoper hattında forma giyen Jaydon Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrası ne zaman sahalara döneceği merak konusu haline gelmişti. Özellikle Galatasaray derbisindeki durumu hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyordu.
Oosterwolde Olympiakos maçında sakatlanmıştı
Peki, Oosterwolde Galatasaray maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.
OLYMPİAKOS MAÇINDA SAKATLANDI
Bu sezonki performansıyla adını Avrupa'nın birçok takımının listesine yazdıran Jaydon Oosterwolde, Olympiakos ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmıştı. Yıldız futbolcu oyundan çıktıktan sonra tedavisi için yurt dışına gitmişti. Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenirken Galatasaray maçında oynama ihtimali doğdu.
OOSTERWOLDE GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Çubuklu forma ile 41 karşılaşmaya çıkıp 2 de asist yaparak 3008 dakika sahada kalan Jaydon Oosterwolde'nin Kayserispor karşılaşması öncesi takımla çalıştığı öğrenildi. Hollandalı oyuncunun, Galatasaray derbisinde Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.