Jaydon Oosterwolde Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte cevabı...

Bu sezon uzun süredir götürdüğü şampiyonluk mücadelesinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, 36'ıncı haftada Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına devam eden sarı lacivertlilerde belki de son dönemin en çok eleştirilen mevkilerin başında gelen stoper hattında forma giyen Jaydon Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrası ne zaman sahalara döneceği merak konusu haline gelmişti. Özellikle Galatasaray derbisindeki durumu hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyordu.

Oosterwolde Olympiakos maçında sakatlanmıştı

Peki, Oosterwolde Galatasaray maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde yer alıyor.