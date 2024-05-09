Süper Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 36'ncı haftasında 12 Mayıs Pazar günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şöyle:19.00 Fenerbahçe - Kayserispor (Ülker): Direnç Tonusluoğlu19.00 Trabzonspor - İstanbul (Papara Park): Emre Kargın19.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray (Atatürk Olimpiyat): Volkan Bayarslan19.00 Konyaspor - Samsunspor (Medaş Konya Büyükşehir): Kadir Sağlam19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK (Yeni Adana): Abdulkadir Bitigen19.00 Sivasspor - Başakşehir FK (BG Grup 4 Eylül): Bahattin Şimşek19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan): Oğuzhan Çakır19.00 Alanyaspor - Beşiktaş (Alanya Oba): Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Hatayspor - MKE Ankaragücü (Mersin): Ali Şansalan19.00 Pendikspor - Çaykur Rizespor (Pendik): Atilla Karaoğlan