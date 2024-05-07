Euroleague’de Final Four için ikinci bilet Ergin Ataman’lı Panathinaikos’un

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Euroleague'de Maccabi Tel Aviv'i 81-72 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve Final Four'a katılma hakkı elde etti.

Yunan temsilcisi ilk çeyreği 21-19 geride tamamladı. İlk yarı ise 41-41'lik eşitlikle sona erdi. Üçüncü periyotta da kıran kırana bir mücadele vardı. Ev sahibi ekip son 10 dakikaya farkı açmaya başlayan yeşil beyazlılar son 10 dakikaya 58-56 önde girdi. Son çeyrekte ise farkı açan Yunan temsilcisi maçı 81-72 kazanarak seriyi galibiyetle tamamladı.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 26 sayı, 5 ribaund, 4 asist; Kostas Sloukas 15 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Juancho Hernangomez 11 sayı, 1 ribaund; Ioannis Papapetrou 10 sayı, 3 asist; Mathias Lessort 9 sayı, 11 ribaund ile oynadı.

Maccabi'de ise Lorenzo Brown 10 sayı, 3 ribaund, 7 asist; Josh Nebo 14 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma; John DiBartolomeo 9 sayı, 3 ribaund, 3 asist; Tamir Blatt 9 sayı, 3 asist ile mücadele etti.

Panathinaikos'un rakibi temsilcimiz Fenerbahçe'nin Monaco ile oynayacağı karşılaşmanın ardından belli olacak.