Fenerbahçe’den beklenmedik Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sezonun yıldızı olması beklenirken yaşananlar şoke etti

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe, son 3 haftada ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyerek rakiplerini yenmeye çalışacak. Umudunu kaybetmeyen ancak işi giderek zorlaşan sarı lacivertliler eğer bu hafta da aynı sonuçla karşılaşır veya yenilirse Cimbom kazanması halinde kupaya uzanacak.

Mert Hakan bu sezon gündemden düşmedi

Bu sezon 25 maçta 3 gol atıp 6 da asist yaparak 1067 dakika sahada kalan Mert Hakan Yandaş, takımına önemli bir katkı sağladı ancak kalıcı olmayı başaramadı. Sarı lacivertli forma ile son dönemde farklı olaylarla anılan deneyimli oyuncu ile iligili karar verildi.