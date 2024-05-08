PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den beklenmedik Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sezonun yıldızı olması beklenirken yaşananlar şoke etti

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon sonunda alması beklenen kararın tam karşıtı son 3 hafta kala ortaya çıktı. Takımın en önemli isimleri arasında yer alan Mert Hakan Yandaş ile ilgili son dakika detayı taraftarları da şoke etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 18:31 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 18:31
Fenerbahçe’den beklenmedik Mert Hakan Yandaş kararı! Yeni sezonun yıldızı olması beklenirken yaşananlar şoke etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe, son 3 haftada ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyerek rakiplerini yenmeye çalışacak. Umudunu kaybetmeyen ancak işi giderek zorlaşan sarı lacivertliler eğer bu hafta da aynı sonuçla karşılaşır veya yenilirse Cimbom kazanması halinde kupaya uzanacak.

Mert Hakan bu sezon gündemden düşmediMert Hakan bu sezon gündemden düşmedi

Bu sezon 25 maçta 3 gol atıp 6 da asist yaparak 1067 dakika sahada kalan Mert Hakan Yandaş, takımına önemli bir katkı sağladı ancak kalıcı olmayı başaramadı. Sarı lacivertli forma ile son dönemde farklı olaylarla anılan deneyimli oyuncu ile iligili karar verildi.

SEVİNCİ OLAY OLDU!

Mert Hakan Yandaş zorlu geçen Pendikspor maçında attığı gol sonrası konuk takımın kulübesine doğru yaptığı sevinçle gündeme oturdu. Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada bu hareketleri Trabzon deplasmanında yapamayacağını söyleyerek kendisine tepki gösterdi.

TRABZON'DA BAŞ ROLDEYDİ

Trabzonspor ile deplasmanda oynanan mücadelede İrfan Can Eğribayat ile birlikte kulübedeki görüntüleri yine olay oldu. Karşılaşma sonrası çıkan olayların en önemli sebeplerinden biri olarak gösterildi. Bordo mavililer de yayınladığı videoda ikilinin taraftarlara yaptıkları hareketleri kamuoyu ile paylaştı.

KONTRATI UZATILMAYACAK

Fenerbahçelilerin çok sevdiği Mert Hakan Yandaş'ın kontratı bu yaz bitiyor. Birçok kişi takımda kalmasını bekliyordu ancak yönetim 29 yaşındaki futbolcuyla devam etmeyi planlamıyor. Yıldız orta saha oyuncusu hazirandan itibaren istediği kulüple görüşerek imza atabilecek.

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 9 Ağustos 1994' te Bursa' nın Osmangazi ilçesinde doğdu. Ali Yandaş ve Gönül Yandaş' ın çocuğu olan Mert Hakan Yandaş, ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Osmangazi'nin Küçükbalıklı Mahallesi'nde doğan Yandaş, 9 yaşında küçük bir çocukken babası hayatını kaybetti. Mert Hakan Yandaş, profesyonel futbol kariyerine 2012 senesinde Yeşil Bursa kulübünde başladı. 2013-2015 sezonunda Altınordu' da oynayan Hakan Yandaş, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor gibi kulüplerde de forma terletti. 2015-2016 sezonunda Tirespor 1922 kulübünde oynayan Mert Hakan Yandaş, 21 gol ile gol kralı olarak tarihe geçti. Yandaş 2020-2021 sezonunda dört büyüklerden olan Fenerbahçe ile 4 yıllığına anlaşma gerçekleştirdi. 29 yaşındaki Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile bu yaz kontratı sona erecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi
CHP’li Mustafa Bozbey’in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış
Atina’dan Başkan Erdoğan ve Miçotakis arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama: Sükunet dolu bir dönem bekliyoruz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü
Hastane randevu sistemi MHRS değişiyor | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarihi açıkladı
HAVA DURUMU | Dikkat! Meteoroloji’den yurt geneli için uyarı: Çöl tozu ve kuvvetli yağış yolda! Harita yayınlandı! İşte 5 günlük hava durumu
Ambargo kararı soykırımcıyı sarstı! İsrail gazetesinden itiraf: Türkiye en zayıf noktamızdan vurdu
Kamuda mülakat sistemi değişiyor! Her adaya kod verilecek... İlk kez ne zaman uygulanacak?
Atina’dan sonra ABD’de de ’Kariye Camii’ hazımsızlığı! Yunan basını yetersiz buldu: Çileden çıkarıcı ve anlamsız
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire...
TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda! ’Telif Yasası’ gündemde: Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor
ABD ile İsrail’in kanlı ittifakı bozuldu mu? Tel Aviv ‘müttefiğe ihanet’ dedi Washington’ı seçimle tehdit etti! Soykırımcı ile destekçisinden danışıklı dövüş
MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU | Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması! TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ! Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası sil baştan! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
SON DAKİKA