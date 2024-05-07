Beşiktaş MKE Ankaragücü maçında Sergen Yalçın sesleri!

İlk maçta 0-0 berabere kaldığı MKE Ankaragücü ile bu kez İstanbul'da karşılaşan Beşiktaş'ı tribünde 40 bine yakın taraftar destekledi. Siyah beyazlıların teknik direktör arayışları kapsamında görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın'ı istediklerini dile getiren bazı siyah beyazlılar tezahüratlarda bulunup atkısını açtı.

SEZON SONU AYRILIYOR

Dün oynanan Pendikspor maçı sonrasında konuşan Sergen Yalçın; "Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık. Antalyaspor'da son üç maçımız. Antalyaspor yönetimine, taraftarına teşekkür ediyorum. Bizi güzel ağırladılar. Güzel bir 5 ay geçirdik, takımı da iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası." sözlerini sarf etti.

ADAYLARDAN BİRİ

Siyah beyazlıların gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine getirmek istediği adaylar arasında bulunduğu bilinen ve görüşmelerin yapıldığı öne sürülen Sergen Yalçın'ın yanı sıra Nuri Şahin de listedeki isimlerden biri. Yönetimin yerli bir antrenörle yola devam etmek istediği bilinirken nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu.